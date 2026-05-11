Je auto parkeren is hier knap lastig: structureel tekort aan parkeerplekken

Auto’s op de rijbaan, geblokkeerde uitritten en hulpdiensten die moeilijk op hun plaats van bestemming komen. De gemeente Altena heeft een structureel tekort aan parkeerplekken in woonwijken. Astrid de Weerd van de Vrije Volkspartij Altena (VVA) komt daarom in actie.

In de gemeente Altena is parkeren in oudere woonwijken met smalle straten, rondom scholen, sportvoorzieningen en supermarkten en in nieuwbouwwijken, met meer auto's dan gepland, knap lastig.

“Dit tekort leidt tot onwenselijke en soms onveilige parkeersituaties", zegt raadslid Astrid de Weerd van de Vrije Volkspartij Altena (VVA). Door krapte op de weg, is het bijvoorbeeld moeilijk om elkaar veilig te kunnen passeren. “En er zijn situaties geweest waarin de brandweer de straat niet of nauwelijks kon bereiken. Dat is een ernstige zorg.”

Twee of drie auto’s per woning

In het centrum van Werkendam, de historische kern van Woudrichem, delen van Nieuwendijk en Hank, aan de Koperwiek in Rijswijk en aan de Parallelweg in Giessen ervaren inwoners parkeerdruk.

Eén van hen is Jos Korthout uit Woudrichem. Geregeld hebben bewoners van de vesting moeite om hun auto te parkeren. “Bij sommige woningen horen wel twee of zelfs drie auto’s. Dan wordt het krap en dat roept weerstand op.”

Dan maar 200 meter verderop parkeren, bij het Arsenaal. Maar daar zijn een aantal parkeerplekken ingeruild voor elektrische laadpalen. En dat is op meer plekken in Altena gebeurd, zoals in Veen. “Plekken die in eerste instantie bedoeld waren voor de hele straat”, zegt De Weerd.