Je auto parkeren is hier knap lastig: structureel tekort aan parkeerplekken
Auto’s op de rijbaan, geblokkeerde uitritten en hulpdiensten die moeilijk op hun plaats van bestemming komen. De gemeente Altena heeft een structureel tekort aan parkeerplekken in woonwijken. Astrid de Weerd van de Vrije Volkspartij Altena (VVA) komt daarom in actie.
In de gemeente Altena is parkeren in oudere woonwijken met smalle straten, rondom scholen, sportvoorzieningen en supermarkten en in nieuwbouwwijken, met meer auto's dan gepland, knap lastig.
“Dit tekort leidt tot onwenselijke en soms onveilige parkeersituaties", zegt raadslid Astrid de Weerd van de Vrije Volkspartij Altena (VVA). Door krapte op de weg, is het bijvoorbeeld moeilijk om elkaar veilig te kunnen passeren. “En er zijn situaties geweest waarin de brandweer de straat niet of nauwelijks kon bereiken. Dat is een ernstige zorg.”
Twee of drie auto’s per woning
In het centrum van Werkendam, de historische kern van Woudrichem, delen van Nieuwendijk en Hank, aan de Koperwiek in Rijswijk en aan de Parallelweg in Giessen ervaren inwoners parkeerdruk.
Eén van hen is Jos Korthout uit Woudrichem. Geregeld hebben bewoners van de vesting moeite om hun auto te parkeren. “Bij sommige woningen horen wel twee of zelfs drie auto’s. Dan wordt het krap en dat roept weerstand op.”
Dan maar 200 meter verderop parkeren, bij het Arsenaal. Maar daar zijn een aantal parkeerplekken ingeruild voor elektrische laadpalen. En dat is op meer plekken in Altena gebeurd, zoals in Veen. “Plekken die in eerste instantie bedoeld waren voor de hele straat”, zegt De Weerd.
Foutparkeren
Ze stelde daarom onlangs vijftien vragen aan het college van burgemeester & wethouders. Zo wil ze weten hoeveel meldingen de gemeente Altena de afgelopen twee jaar heeft gekregen over het tekort aan parkeerplekken en hoe hierop is gehandeld.
“In sommige gevallen wordt er vooral gehandhaafd op foutparkeren, zonder dat er eerst een passend en realistisch parkeeralternatief is gerealiseerd”, schrijft ze. Dat leidt tot irritatie bij wijkbewoners.
'Hoge parkeerdruk komt in Altena bijna niet voor'
Vooral ’s avonds en in het weekend moeten zij rondjes rijden om een parkeerplek te vinden. Bewoners willen meer parkeerplaatsen in bestaande wijken, herinrichting van straten of alternatieve vormen van verharding. Zo oppert iemand betontegels op grasveldjes. "Blijft het toch een beetje groen in de wijk."
Betaald parkeren komt overigens niet voor in Altena. Ook heb je nergens een parkeervergunning nodig. Een oplossing voor het aanhoudende parkeerprobleem in de gehele gemeente Altena is er alleen nog niet.
“Hoge parkeerdruk komt in Altena bijna niet voor”, beweert de gemeente zelf. Volgens hen gaat het slechts om korte piekmomenten, waarop er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar zijn.
200 meter verderop parkeren
Tijdens die piekmomenten moeten inwoners een parkeerplek in de buurt te zoeken, in een straal van 200 meter. “Het kan dus voorkomen dat parkeren voor de eigen deur of in de eigen straat niet altijd mogelijk is."
Onwenselijk, vindt De Weerd. “In historische kernen of dichtbebouwde straten is alternatieve ruimte niet altijd aanwezig. En in de avonduren kan die plek ook al vol staan. Het enkel verplaatsen van het probleem biedt geen duurzame oplossing voor de structurele parkeerproblematiek in de wijken.”
Er moeten concrete maatregelen genomen worden om het parkeerprobleem aan te pakken, vindt ze. Wanneer inwoners van de gemeente Altena zichtbare verbeteringen kunnen verwachten, is nog onbekend.