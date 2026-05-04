René van de Kerkhof: 'Veerman heeft zichzelf uit de WK-selectie gespeeld'

PSV zit al niet dik in de Nederlandse internationals en wat clubicoon René van de Kerkhof betreft kan er na de topper tegen Ajax ook definitief een streep door de naam van Joey Veerman voor het komende WK. "Ik heb hem nog nooit zo slecht zien voetballen", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hoe kun je als je naar Ajax moet zó slecht spelen. Dit was een signaal naar Ronald Koeman dat hij niet meewil. Hij heeft zichzelf uit de WK-selectie gespeeld."

Hoewel Veerman volgens René de kroon spande, was volgens hem heel PSV onder de maat. "Hadden ze wel interesse om die wedstrijd te spelen?", vraagt de vroegere rechtsbuiten zich af. " Je had Ajax, om het cru te zeggen, nog verder in het moeras kunnen drukken dat ze dus geen derde worden." Paradoxaal genoeg hoopt René ergens toch dat Ajax de derde plek wél pakt. "Wat heeft NEC nou in de Champions League te zoeken?" Broer Willy zat zaterdag in de Johan Cruijff Arena. En waar de wedstrijd hem nauwelijks kon boeien daar was hij wél onder de indruk van de erehaag die Ajax PSV gaf vanwege de landstitel. "Heel netjes, groot compliment aan de hele club Ajax", zegt Willy. "Dat hoort ook bij voetbal, ook al ben je de grootste concurrenten. Als zij kampioen worden en ze komen bij ons dan doen wij dat ook. Alleen had ik als aanvoerder ook de kampioensschaal meegenomen. Had ik die even aan het publiek laten zien, het is zolang geleden dat ze hem hebben gezien."

"Wordt het verdomme nog 2-2!"

De Ajacieden die om Willy heen zaten, klapten ook beleefd voor PSV op één na, vertelt Willy lachend. "Sjaak Swart. Die bleef doodstil staan." Mister Ajax staat er niet bepaald bekend om dat hij erg goed tegen zijn verlies kan en dus zat Willy hem een beetje te sarren toen PSV met 2-1 voorstand. "Ik zei nog tegen Sjaak: dat komt niet goed hè? Dat worden drie puntjes voor ons. Wordt het verdomme nog 2-2." Maar plagen of niet: Willy is zeer op Swart gesteld. "Hadden we maar meer collega's als hij." In het huidige voetbal is collegialiteit volgens Willy en René nogal eens ver te zoeken en dan doelen ze vooral op de rode kaart die Feyenoord-keeper Wellenreuther Fortuna Gladon van Fortuna aansmeerde. "Die trainer van Fortuna zei het heel goed: het leek wel of de traumahelikopter moest komen en even later loopt hij gewoon weer rond!", moppert Willy. "Dat kaarten aannaaien dat gebeurde in onze tijd bijna niet."

"Ik gaf hem een klereschop!"

Maar elkaar stevig aanpakken. gebeurde vroeger zeker wél, vertelt René. "Ik speelde een keer bij Ajax-PSV tegen Willem Suurbier en die zei: Reneetje, hoelang wil je spelen? Ik ze: langer dan jij! En ik gaf hem een klereschop! En hij moest eraf." Willy herinnert zich een akkefietje tijdens een andere wedstrijd tegen Ajax met Sören Lerby. "Die had er al een paar van ons te pakken gehad. Huub Stevens zei: Als jij hem tegenkomt dan pak jij hem. En er komt een bal aan en ik dacht: alles of niks. Dat werd dus niks want ik kon naar binnen, hahaha. Dat was mijn enige rode kaart." De broers spreken in de podcast ook nog met heel veel waardering voor een andere oud-collega: Jan Poortvliet die ondanks zijn 70 jaar ook volgend jaar trainer van FC Eindhoven is. "Jan is zo bloedfanatiek", zegt Willy vol bewondering over zijn ex-ploeggenoot bij PSV en Oranje. "Hij woont bij mij in de buurt, hij is echt zeven dagen per week met voetbal bezig. Wij wensen hem een heel mooi nieuw seizoen bij FC Eindhoven toe."