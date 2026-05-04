Vliegbasis Gilze-Rijen deels ontruimd na oud filmpje op social media

De militaire vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Er werd alarm geslagen naar aanleiding van een filmpje dat rondging op social media, waarop een man te zien is die op het terrein van de vliegbasis rondloopt. Na onderzoek blijkt het te gaan om een oude video.

Er werd al snel opgeschaald naar GRIP 1. Dat wil zeggen dat er coördinatie nodig was tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. De toegangspoort werd gesloten en er liepen agenten met kogelwerende vesten. Voertuigen die de basis verlaten werden grondig gecontroleerd door agenten.

Op het filmpje is een man te zien op het terrein van de vliegbasis, waar hij 'verdachte handelingen' verricht bij een brandstofinstallatie. Meerdere hulpdiensten werden ingeschakeld om de man te vinden.

Oud filmpje

De man werd niet gevonden. De marechaussee liet rond vijf uur weten dat ze er vanuit gaan dat het om een oud filmpje gaat van een aantal jaar oud. "De man is toen inderdaad op deze locatie aangehouden", zegt een woordvoerder van de marechaussee. "Om zeker te weten dat er niemand onbevoegd op het defensieterrein is hebben we dat meteen onderzocht. In dit soort gevallen kunnen we geen risico nemen."

Explosieven Opruimingsdienst

Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd kwam naar de vliegbasis. Specialisten deden in samenwerking met de marechaussee onderzoek en zijn aan het einde van de middag weer vertrokken.

"We nemen dit heel serieus en daarom zijn er diverse eenheden ingezet", zegt de woordvoerder. "Zowel de politie als de marechaussee en EOD hebben grondig onderzoek gedaan om te controleren of er op de locaties die in de video te zien zijn, geen gekke dingen zijn gebeurd. Er is niks gevonden."

Om kwart over vijf wordt wel nog onderzoek gedaan met speurhonden en drones. "We gaan ervan uit dat we geen bijzonderheden meer vinden, maar we controleren nog voor de zekerheid."

Al eerder een indringer

Afgelopen januari was er ook een indringer op de basis. Toen brak een 34-jarige man uit Breda in op de basis en vluchtte in een politieauto.