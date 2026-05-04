Activist Osman terug na arrestatie op Gazavloot: 'Ik ben flink toegetakeld'

Het gaat naar omstandigheden weer goed met Osman Tastan (63) uit Steenbergen. De Gaza-activist werd vorige week opgepakt toen hij met de Global Sumud Flotilla voor de Griekse kust voer. Hij was onderweg naar Gaza om hulpgoederen af te leveren. Zondag keerde hij terug naar huis, omdat hij te veel last had van zijn verwondingen.

Osman is sinds kort weer telefonisch bereikbaar. Voor zijn reis had hij speciaal een mobiele telefoon gekocht die hij in het water kon gooien als hij zou worden opgepakt. Maandag kreeg hij een nieuwe simkaart. "Ik ben flink toegetakeld", vertelt hij. Samen met andere opvarenden werd hij tussen Italië en Griekenland opgepakt door Israël. "We werden gekidnapt en zijn naar hun gevangenisschip gebracht. Daar zijn we twee dagen mishandeld." Na twee dagen werd de groep vrijgelaten, op twee mannen na.

"Ze zijn hardhandig geweest bij de kidnapping", vervolgt hij. "We kregen tiewraps om onze polsen achter onze rug, werden op onze knieën gedrukt en vervolgens hardhandig naar hun schip gebracht." Daar begon het ‘feest’. "Ze schoppen je, duwen je, bij iedere handeling werd je vernederd en mishandeld. Dat verblijf daar was geen pretje."

Volgens Osman waren de omstandigheden op het schip slecht. Opvarenden moesten slapen in drie containers; wie daar niet in paste, lag buiten. "Er lagen dunne matten in. Die hadden ze bewust natgespoten." Ook werden tijdens verhoren jassen afgenomen. "Dan zat je in een T-shirt in de kou." De tweede dag werden ‘spelletjes’ gespeeld. "De deur werd met veel lawaai geopend, ze gooiden broodjes en water naar binnen. "Mensen werden steeds weggesleurd voor verhoor."

Twee opvarenden, de Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaanse Thiago Ávila, kwamen na zo'n verhoor niet meer terug. "In de avond hebben we geëist dat zij terugkwamen en dat wij anders niet meer naar hun bevelen zouden luisteren. Dat scandeerden we. Zij maakten ons daarop belachelijk, staken middelvingers op en gingen dansen op ons ritme." De volgende ochtend scandeerde de groep van dertig tot veertig man opnieuw. "Eén voor een werden we naar buiten gesleurd. Toen zijn we echt mishandeld: tegen de grond gewerkt, geschopt, geslagen, handen omgebogen, waardoor onze schouders bijna uit de kom raakten. Als je pijn had, gingen ze nog verder."

Zelf hield Osman er een beschadigde neus en gekneusde ribben, armen en benen aan over. Daarna werden hij en de andere activisten overgedragen aan de Griekse kustwacht. Hij maakt zich zorgen over Abukeshek en Ávila. "Ze worden sowieso mishandeld", zegt Osman. "Ik hoorde dat ze zeiden: we gaan je lichaam zó kapot maken dat je nooit meer zo'n actie kunt doen." Osman is teleurgesteld in Europa. "Wij zijn vreedzaam geweest. Het is schandalig dat we bij de grenzen van Europa opgepakt worden door een land dat daar niks te zoeken heeft. Het is een terreuractie en Europa had het kunnen voorkomen, maar deed niks." De activist laat zich naar eigen zeggen niet tegenhouden door wat er is gebeurd. "Ze krijgen mij niet gestopt, dit is een van de prioriteiten in mijn leven." Eerst wil hij herstellen van zijn verwondingen, daarna wil hij zich opnieuw inzetten voor Gaza. "Ik ga niet toegeven aan terrorisme."