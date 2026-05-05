‘Altijd met een paraplu naar buiten’, want Gosia is allergisch voor de zon

Altijd lange mouwen dragen en zoveel mogelijk binnen blijven: voor de 55-jarige Gosia Madrawska uit Schijndel is het dagelijkse kost. Waar anderen juist genieten van zonnige dagen in de buitenlucht, moet zij de zon zoveel mogelijk vermijden. Ze heeft een vorm van fotodermatose, oftewel zonneallergie, waardoor haar huid extreem gevoelig is voor uv-straling.

Toen ze dertig jaar geleden zwanger werd van haar zoon, is de allergie ontstaan. “Daarvoor had ik nergens last van en ging ik zelfs naar de zonnebank. Nu kan dat echt niet meer.” De laatste jaren is de allergie alleen maar erger geworden. “Ik moet met een paraplu naar buiten en zoveel mogelijk in de schaduw zitten. Ook draag ik altijd lange mouwen en lange broeken. Maar het liefst vermijd ik om naar buiten te gaan. Zeker als het warmer is dan dertig graden, zit ik de hele dag binnen.”

Zodra Gosia in de zon komt, verschijnen er langzaam rode vlekken en bultjes op haar huid. “De uitslag jeukt enorm”, vertelt ze tegen Dtv Nieuws . “De vlekken zitten dan overal en trekken ook door naar mijn gezicht. Als ik dan buiten loop, zie ik dat mensen mij nakijken of mij aanspreken om te vragen waar ik last van heb. Dat vind ik heel confronterend.”

Mama blijft binnen

Naast de allergie voor de zon helpt zweten bij hoge temperaturen ook niet. Zweet prikkelt de huid en kan het branderige of jeukende gevoel versterken. Ook trekt zweet in de kleding, wat de irritatie bij Gosia verder verergert.

De combinatie van deze klachten zorgt voor een eenzaam gevoel. “In de zomer speelden mijn man en kinderen altijd buiten op straat en kon ik niet mee. Of ze gingen een ijsje halen, en dan moest ik altijd zeggen: ‘Mama blijft binnen.’”

Machteloos

Het enige wat haar op dit moment helpt, is zich elke dag meerdere keren insmeren met een speciale zonnebrandcrème voor de gevoelige huid. Ook wisselde ze van baan. “Eerst werkte ik bij een sauna als opgietmeester, maar zoals je je kunt voorstellen was dat een drama.” Nu werkt ze als schoonmaakster bij een bedrijf in Den Bosch, waar ze gelukkig veel binnen kan zijn.

Ondanks alles probeert Gosia positief te blijven. “Ik ben vooral blij dat mijn kinderen er geen last van hebben. En voor mij geldt dat ik extra geniet van de wintermaanden, wanneer de uv‑straling minder sterk is en ik weer wat vrijer naar buiten kan.”