Verkeersvrijheid in Lage Mierde en grote wapenvondst: dit gebeurde vandaag

Van een grote wapenvondst op de Oirschotse heide tot verkeersvrijheid in Lage Mierde: dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Jos (71) uit Best deed tijdens zijn wandeling op de Oirschotse Heide een opvallende vondst: een oefenwapen van Defensie van ruim een meter lang. Het blijkt om een Panzerfaust 3-trainingsversie te gaan, een wapen waarmee militairen normaal gesproken tanks en pantservoertuigen kunnen uitschakelen. Defensie was op dat moment nog aan het oefenen en had het wapen tijdelijk laten liggen. Jos leverde de vondst keurig in bij de militaire politie, die kalm reageerde omdat het om een oefenversie ging. Lees hier het hele verhaal.

De militaire vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Er werd alarm geslagen naar aanleiding van een filmpje dat rondging op social media, waarop een man te zien is die op het terrein van de vliegbasis rondloopt. Na onderzoek blijkt het te gaan om een oude video. De man werd niet gevonden. Lees hier het hele artikel.

En voor trucks en tractoren is de dorpskern van Lage Mierde vanaf deze week verboden terrein. De bewoners zijn opgelucht dat het gedreun over de oude kinderkopjes eindelijk verleden tijd is. Het zware verkeer zorgde jarenlang voor trillende ruiten, onveilige situaties en schade aan de wegen. Chauffeurs die de borden negeren en toch door het centrum rijden, riskeren een boete van 130 euro. Alleen leveranciers, bussen en boeren mogen er nog wel door. Check het hier.

Er is ook nog sportnieuws. NAC Breda krijgt geen gelijk van de rechter in het kort geding tegen de KNVB. De club wilde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (6-0 verlies) zou worden overgespeeld omdat de thuisploeg een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld. De voorzieningenrechter stelt echter dat de KNVB alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen en terecht besloot de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Met nog twee wedstrijden te gaan en zes punten achterstand heeft NAC nu een wonder nodig om degradatie te voorkomen. Hier lees je het verhaal.

