Tienduizenden kilo's coke ontdekt in Spanje, Bolle Jos mogelijk betrokken

De Spaanse politie heeft vrijdag op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne gevonden. De internationale politiedienst Interpol vermoedt dat de Bredase drugscrimineel 'Bolle Jos' betrokken is. Dat schrijft De Telegraaf. Jos Leijdekkers zit al tijden veilig in Sierra Leone dat weigert hem aan Nederland uit te leveren.

Het schip is op 22 april vertrokken vanuit de haven van Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, en had als eindbestemming Benghazi in Libië. Spaanse autoriteiten hielden het schip daarna continu in de gaten en grepen afgelopen vrijdag in. De bemanning werd voor de kust van Marokko overmeesterd. Waarna de kapitein het gezag over de Arconian uit handen moest geven en eenheden van de Guardia Civili de regie overnamen. Record hoeveelheid kilo's coke

Aan boord zou een record aantal kilo's coke zijn gevonden. Het gaat om een vangst van tussen de 30.000 en 45.000 kilo pure cocaïne met een geschatte waarde van meer dan een miljard euro.

Het schip ligt momenteel voor de kust van Gran Canaria voor anker. Bij de inzet van de Spaanse autoriteiten zijn volgens De Telegraaf ook Nederlanders aangehouden.

Link met Bolle Jos

Welke rol Bolle Jos bij het transport heeft gespeeld is onduidelijk en wordt momenteel onderzocht. Hij verblijft al enige tijd in Sierra Leone, waar hij nauw samen zou werken met onder meer president Maada Bio. Ook zou hij een kind hebben met de dochter van president Bio. Tientallen jaren celstraf

De Bredase drugsbaas moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten. Zo werd Jos Leijdekkers in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie. Nederland heeft al meerdere keren aan Sierra Leone gevraagd om de drugsbaas uit te leveren, maar het land weigert dit verzoek telkens opnieuw. De vader, moeder en zus van Bolle Jos worden verdacht van witwassen en staan aanstaande woensdag en vrijdag terecht in Rotterdam. Ze werden in januari en maart 2023 opgepakt omdat ze de beschikking hadden over een met drugsgeld aangeschaft appartement in Dubai, twee Bentley’s en een grote hoeveelheid cash geld.

