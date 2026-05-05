Brand verwoest camper en vrachtwagen in Valkenswaard

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 05:59
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Een camper en vrachtwagen zijn maandagnacht uitgebrand op een parkeerplaats tussen de Dommelseweg en de Columbusstraat in Valkenswaard. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt.

De brandweer rukte groots uit omdat er gasflessen in de camper stonden en omdat de schuur naast de camper ook vlam had gevat. 

Enkele buurtbewoners zagen kans hun eigen auto uit de gevarenzone te rijden. Bij een tegenover geparkeerde auto lukte dit niet. Die liep door de hitte schade op aan de voorkant. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

