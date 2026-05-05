Camper en vrachtwagen door brand verwoest in Valkenswaard

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 09:09
De vlammen sloegen hoog uit de vrachtwagen en camper in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Een camper en een vrachtwagen zijn maandagnacht uitgebrand op een parkeerplaats tussen de Dommelseweg en de Columbusstraat in Valkenswaard. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt.

Geschreven door
Geschreven door
Redactie

De brandweer rukte groots uit omdat er gasflessen in de camper stonden en omdat de schuur naast de camper ook vlam had gevat. 

Enkele buurtbewoners zagen kans hun auto uit de gevarenzone te redden, door deze snel te verplaatsen. Bij een tegenover de camper en vrachtwagen geparkeerde auto lukte dit niet. Die auto liep door de hitte schade op aan de voorkant. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Dinsdagochtend, bij daglicht, is de schade goed te zien. Ook lijkt een beveiligingscamera zwart gespoten. De gasflessen die in de camper stonden, staan vol roest naast het wrak van de camper.

  • De brandweer was snel aanwezig bij de brand op de parkeerplaats in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De brandweer bluste het vuur aan de Dommelweg in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De brandweer kon niet voorkomen dat vrachtwagen en camper verwoest werden (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De schade in Valkenswaard is bij daglicht goed te zien (foto: Rico Vogels/SQ Vision).
  • Van de camper en vrachtwagen bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).
  • De beveiligingscamera lijkt zwart gespoten (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

