Camper en vrachtwagen door brand verwoest in Valkenswaard

Een camper en een vrachtwagen zijn maandagnacht uitgebrand op een parkeerplaats tussen de Dommelseweg en de Columbusstraat in Valkenswaard. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt.

De brandweer rukte groots uit omdat er gasflessen in de camper stonden en omdat de schuur naast de camper ook vlam had gevat.

Enkele buurtbewoners zagen kans hun auto uit de gevarenzone te redden, door deze snel te verplaatsen. Bij een tegenover de camper en vrachtwagen geparkeerde auto lukte dit niet. Die auto liep door de hitte schade op aan de voorkant. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Dinsdagochtend, bij daglicht, is de schade goed te zien. Ook lijkt een beveiligingscamera zwart gespoten. De gasflessen die in de camper stonden, staan vol roest naast het wrak van de camper.