Opzet in het spel bij brand busje, verdachte vastgelegd op camera

Een bestelbus van een schoonmaakbedrijf is maandagavond in brand gestoken aan de Dintel in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond kwart voor twaalf ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. Op camerabeelden zou volgens buurtbewoners te zien zijn dat iemand brandbaar materiaal bij het linkervoorwiel van de bestelauto legt waarna de brand uitbrak. Vervolgens slaat de dader op de vlucht.

De politie heeft de camerabeelden veiliggesteld en is een onderzoek gestart. De eigenaar van het busje zegt een vermoeden te hebben wie achter de brandstichting zit. Een takelbedrijf zal het uitgebrande busje op een later moment meenemen.