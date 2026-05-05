Ernstig ongeluk in Etten-Leur: motorrijder (33) overleden

Vandaag om 09:06 • Aangepast vandaag om 11:35

Een motorrijder is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een frontale botsing met een bakwagen op de Zevenbergseweg in Etten-Leur. 

Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Etten-Leur. Na het ernstige ongeluk werd de Zevenbergseweg afgezet vanwege onderzoek. Een politiewoordvoerster laat weten dat er, voor zover het haar bekend is, geen alcohol of drugs in het spel zou zijn geweest.

 Meerdere mensen waren getuige van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
