Ossenaar vast na brandstichting bestelbus in Berkel-Enschot

Vandaag om 10:21 • Aangepast vandaag om 13:32
De brandweer had de situatie aan de Kloosterstraat in Berkel-Enschot snel onder controle.
Een 31-jarige man uit Oss is maandag aangehouden vanwege het in brand steken van een bestelbus aan de Kloosterstraat in Berkel-Enschot. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Die brandstichting vond vrijdagavond rond kwart voor twaalf plaats. 

De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij camerabeelden en verklaringen van getuigen. Hij werd aangehouden in een winkelcentrum in Den Bosch.  

Op de camerabeelden was duidelijk te zien dat de dader op de bestelbus afliep, deze besprenkelde met een vloeistof en aanstak. Drie andere geparkeerde auto's konden ternauwernood gered worden van de vlammenzee.

