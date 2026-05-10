'Beeldenman' Frans was voor zijn dochter Jolanda zoveel meer dan dat

Zijn naam zal bij veel mensen in Haps en ver daarbuiten een belletje doen rinkelen. Frans van de Camp stond er bekend als ‘de beeldenman’. Omroep Brabant heeft verschillende verhalen en zelfs een documentaire over hem gemaakt. Maar voor dochter Jolanda was hij veel meer dan dat. Een liefdevolle en bijzondere vader die veel te jong, hij was pas 65, is overleden.

Zo op het eerste oog lijkt de familie Van de Camp uit Haps een heel gewoon gezin met twee kinderen: Jolanda en haar broertje Twan. Vader Frans werkte hard en moeder Riet zorgde voor de kinderen. Maar als Jolanda begint te vertellen wordt al snel duidelijk dat haar jeugd allesbehalve doorsnee was. “Mijn broertje Twan werd op jonge leeftijd ernstig ziek en lag veel in het ziekenhuis", begint ze. Een enorme zorg voor haar ouders en de situatie had grote impact op de gezondheid van haar moeder. Ze kreeg meerdere herseninfarcten en haar vader nam een groot deel van de zorg voor haar op zich: "Dat deed hij jarenlang met veel liefde en toewijding." En dan was er nog de grote passie van haar vader die ook heel bepalend was voor Jolanda's jeugd: zijn heiligenbeelden. "De hele huiskamer stond vol.” Niet echt iets waar je op zit te wachten als puber, toch? Jolanda lacht: “Ik vond het niks en schaamde me ervoor. We moesten altijd heel voorzichtig zijn. En je bent op die leeftijd ook erg bezig met wat anderen ervan vinden." Over haar vaders verzameling is ze later wel anders gaan denken. Nu is ze juist trots op wat hij voor elkaar heeft gekregen en hoe hij daar met hart en ziel aan heeft gewerkt.

Frans van de Camp, 'de beeldenman'.

Die liefde voor beelden begon bij haar vader al op hele jonge leeftijd: “Hij was pas zeven toen hij van het kwartje dat hij van zijn vader had gekregen zijn eerste Mariabeeldje kocht. Hij had toen al een fascinatie voor Maria. In de loop van de tijd kwamen er ook andere beelden bij, maar Maria is altijd zijn grote favoriet gebleven. Hij had iets met haar.” Op zeker moment werd zijn verzameling zo groot dat haar vader besloot dat anderen er ook van moesten kunnen genieten. Zo gezegd zo gedaan: hij begon een museum. Het leverde hem de bijnaam ‘de beeldenman’ op. “Het was niet zomaar een tentoonstelling van heiligenbeelden", legt Jolanda uit. "Het was een deel van mijn vader, zijn ziel. Een uiting van zijn geloof. Het gaf betekenis aan zijn leven en het was een uitlaatklep voor hem. Een mogelijkheid om even te ontsnappen aan de zorgen thuis.”

Jolanda met haar vader Frans.

Jolanda heeft altijd een bijzondere band gehad met haar vader. “Ik was echt een papa’s kindje. We deden veel leuke dingen samen. Hij nam me mee naar rommelmarkten, maar we gingen bijvoorbeeld ook samen winkelen. Dat vond-ie superleuk. Hoeveel dochters kunnen dát over hun vader zeggen?" Ook was haar vader haar vertrouweling: "Ik vertelde hem dingen waar mijn moeder niets van wist. Dus ja, we waren heel close.”

"Zacht, lief, zorgzaam en met oog voor de kleine wonderen van het leven", zo omschrijft Jolanda hem. “Hij heeft me geleerd dat je ondanks zorgen, toch kunt genieten van het leven. En dat dat genieten in hele simpele dingen zit: een vogel die zingt, bloemen die in bloei staan. Ik ben heel dankbaar dat hij me dit heeft meegegeven.” Frans was niet alleen een lieve en zorgzame echtgenoot en vader, maar ook een hele lieve opa. “Helaas heeft hij alleen de geboorte van zijn eerste kleinkind, mijn dochter Esmee, mogen meemaken. Maar wat heeft hij van haar genoten. Hij speelde poppenkast voor haar en op vrijdag gingen ze altijd samen kippetjes eten, zo schattig."

Frans heeft alleen de geboorte van kleindochter Esmee (midden) mee mogen maken.

In 2020 kregen ze verschrikkelijk nieuws. Frans had al een tijd last van hoofdpijn en was vergeetachtig. “We dachten in eerste instantie aan Alzheimer. Maar het bleek om een hersentumor te gaan." Na de diagnose heeft hij volgens zijn dochter nog mooie jaren gehad tot hij in 2023 echt hard achteruitging en op 7 juni 2024 overleed.

Het afscheid was moeilijk en verdrietig, maar er stond Jolanda en haar broer Twan nog een zware taak te wachten: het vinden van een nieuw onderkomen voor de duizenden beelden. “Het was een pijnlijk proces om alles wat hij met zoveel liefde en zorg had opgebouwd te ontmantelen, maar het is gelukt: een deel van de verzameling is nu te zien in Vaals."