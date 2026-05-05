Mega-investering in fabriek Veghel: FrieslandCampina zet in op eiwittrend

Zuivelreus FrieslandCampina gaat tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer de fabriek in Veghel. Met het geld gaat het zuivelconcern de fabriek in Veghel moderniseren en daarmee klaarmaken om mee te kunnen liften op het succes van eiwitrijke voeding en dranken.

In totaal gaat het om een investering van 90 miljoen euro. Geld dat niet alleen wordt gestopt in de fabriek in Veghel, maar ook in die in het Groningse Bedum en het Friese Workum. In die fabrieken kan FrieslandCampina dan voortaan uit een bijproduct van kaas eiwitingrediënten maken. Die eiwitten zijn bedoeld voor sportvoeding, kindervoeding en medische voeding. Voor de eiwitproductie gebruikt FrieslandCampina wei, een vloeistof die ontstaat bij de productie van kaas. De ingrediënten die het bedrijf ervan maakt, komen in producten zoals eiwitrijke repen, dranken en yoghurt terecht.