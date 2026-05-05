Mega-investering in fabriek Veghel: FrieslandCampina zet in op eiwittrend
Zuivelreus FrieslandCampina gaat tientallen miljoenen euro's investeren in onder meer de fabriek in Veghel. Met het geld gaat het zuivelconcern de fabriek in Veghel moderniseren en daarmee klaarmaken om mee te kunnen liften op het succes van eiwitrijke voeding en dranken.
In totaal gaat het om een investering van 90 miljoen euro. Geld dat niet alleen wordt gestopt in de fabriek in Veghel, maar ook in die in het Groningse Bedum en het Friese Workum. In die fabrieken kan FrieslandCampina dan voortaan uit een bijproduct van kaas eiwitingrediënten maken.
Die eiwitten zijn bedoeld voor sportvoeding, kindervoeding en medische voeding. Voor de eiwitproductie gebruikt FrieslandCampina wei, een vloeistof die ontstaat bij de productie van kaas. De ingrediënten die het bedrijf ervan maakt, komen in producten zoals eiwitrijke repen, dranken en yoghurt terecht.
Eiwitshakes voor sportschoolgangers
Naar verwachting zijn de investeringen in 2028 afgerond. Wereldwijd groeit de populariteit van voedingsproducten met extra eiwitten. Die zijn bijvoorbeeld gericht op sportschoolgangers die eiwitshakes drinken of mensen die liever geen vlees eten.
Eerder kondigde FrieslandCampina al de overname aan van een Amerikaanse producent van wei-eiwitten, Wisconsin Whey Protein. Ook investeerde het bedrijf in de verwerking van wei in het Gelderse Borculo.
'Vooruitstrevend blijven'
"De wereldwijde vraag naar geavanceerde eiwitoplossingen neemt snel toe", zegt Anne Peter Lindeboom, president van FrieslandCampina Ingredients. De investeringen moeten er ook voor zorgen dat Nederlandse fabrieken "vooruitstrevend blijven en aansluiten op de toekomstige markt- en klantbehoeften", meldt het bedrijf dinsdag.
Volgens het zuivelbedrijf helpen de investeringen ook bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, doordat oudere productielijnen worden vervangen door efficiëntere technologieën.