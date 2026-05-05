Spandoeken, applaus en gezang na persoonlijk drama speler Willem II
Vandaag om 19:11 • Aangepast vandaag om 19:23
Een indrukwekkend moment dinsdagavond bij de derby tussen RKC Waalwijk en Willem II. Beide supportersgroepen toonden een spandoek voor Willem II-speler Mounir El Allouchi, die onlangs zijn dochter verloor. Naast een applaus vanuit het hele stadion klonk er het lied 'You'll Never Walk Alone.'
Ondanks het persoonlijk drama zit El Allouchi vandaag op de bank bij Willem II, dat het in de tweede ronde van de play-offs opneemt tegen 'buurman' RKC Waalwijk. In de twintigste minuut klapte iedereen in het stadion voor Roosendaler El Allouchi en zijn familie.
