Gehavende Porsche moet getakeld worden na botsing met auto in Oosterhout
Vandaag om 19:43 • Aangepast vandaag om 20:52
Twee auto's zijn dinsdagavond op de kruising van de Distributieweg met de Technologieweg in Oosterhout op elkaar gebotst. Door de klap belandde een dure Porsche op een betonblok. Er moest een takelwagen met kraan komen om de auto los te krijgen.
Het ging mis toen één van de bestuurders de andere auto over het hoofd zag toen ze wilde afslaan.
Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De andere auto raakte ook flink beschadigd en is door een takelwagen meegenomen.
