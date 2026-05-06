Vertraging op A58 door vrachtwagen met klapband bij Oirschot
Vandaag om 06:28 • Aangepast vandaag om 08:54
Op de A58 richting Eindhoven stond woensdagochtend een vrachtwagen met een klapband tussen Moergestel en Oirschot. De rechterrijstrook was een tijdje dicht. Rond zeven uur moesten automobilisten richting Eindhoven rekening houden met tien minuten vertraging.
De rijstrook was dicht, zodat de hulptroepen veilig hun werk kunnen doen. Rond zeven uur werd de rechterrijstrook weer vrijgegeven. Kort na het ongeluk hadden automobilisten vanaf knooppunt De Baars een half uur extra reistijd.
Door de oplopende vertraging werd er vanaf knooppunt De Baars een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven moest over Den Bosch via de A65 en A2.
