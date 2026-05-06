Navigatie overslaan

Vertraging op A58 door vrachtwagen met klapband bij Oirschot

Vandaag om 06:28 • Aangepast vandaag om 08:54
De rechterrijstrook is dicht zodat de hulptroepen veilig hun werk kunnen doen (foto: Rijkswaterstaat).
De rechterrijstrook is dicht zodat de hulptroepen veilig hun werk kunnen doen (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A58 richting Eindhoven stond woensdagochtend een vrachtwagen met een klapband tussen Moergestel en Oirschot. De rechterrijstrook was een tijdje dicht. Rond zeven uur moesten automobilisten richting Eindhoven rekening houden met tien minuten vertraging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De rijstrook was dicht, zodat de hulptroepen veilig hun werk kunnen doen. Rond zeven uur werd de rechterrijstrook weer vrijgegeven. Kort na het ongeluk hadden automobilisten vanaf knooppunt De Baars een half uur extra reistijd. 

Door de oplopende vertraging werd er vanaf knooppunt De Baars een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven moest over Den Bosch via de A65 en A2.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.