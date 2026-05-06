Vrachtauto verliest trailer op de A16 bij de afslag Breda

Een vrachtauto is woensdagochtend zijn trailer verloren op de A16 bij Effen (gemeente Breda). De trailer is in de berm beland en zorgt voor vertraging op de snelweg.

De trailer eindigde in de berm vlak voor de afslag Breda in de richting van Rotterdam. Het is nog onduidelijk waarom de truck de lange trailer verloor.

Eén rijstrook was woensdagochtend rond acht uur afgesloten. Dat zorgde op dat moment voor een kleine file. Er zijn geen gewonden gevallen.