Vrachtauto verliest trailer op de A16 bij de afslag Breda

Vandaag om 08:17 • Aangepast vandaag om 09:39
Truck verliest trailer op de A16 (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een vrachtauto is woensdagochtend zijn trailer verloren op de A16 bij Effen (gemeente Breda). De trailer is in de berm beland en zorgt voor vertraging op de snelweg.

Redactie

De trailer eindigde in de berm vlak voor de afslag Breda in de richting van Rotterdam. Het is nog onduidelijk waarom de truck de lange trailer verloor. 

Eén rijstrook was woensdagochtend rond acht uur afgesloten. Dat zorgde op dat moment voor een kleine file. Er zijn geen gewonden gevallen.

