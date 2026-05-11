Gruwelijke moord leidt het einde in van de 'Bende van Oss'

Een 'wespennest', een 'haard van besmetting' die uitgeroeid moet worden. Zo werd in maart 1934 in dagblad De Telegraaf geschreven over de criminaliteit in Oss en dan met name door de beruchte 'Bende van Oss'. 'Het geldt een nationaal belang en onze nationale eer,' aldus de krant. In 1933 en 1934 beschreef de pers in steeds schrillere bewoordingen de toestand in het 'donkere katholieke zuiden'.

Arjo Kraak Geschreven door

Justitie voelde de druk. Er moest iets gebeuren aan de criminaliteit die het Maasland nu al meer dan tien jaar in zijn greep had. En het werd steeds erger: begin 1934 werd er bijna elke dag een roofoverval of ander zwaar misdrijf gemeld. Met als droevig sluitstuk de roofmoord op de gebroeders Verhoeven in Oijen in mei van dat jaar, waarover bij Omroep Brabant onlangs de podcast Moord aan de Dijk verscheen. Beluister hier 'Moord aan de dijk' of zoek hem op in je favoriete podcast-app

Die moord in mei 1934 zorgde voor veel maatschappelijke verontwaardiging. Twee onschuldige bejaarde broers die midden in de nacht zo gewelddadig werden toegetakeld. Het werd - mede onder druk van de geschreven pers - een keerpunt: het misdrijf luidde het einde van de 'Bende van Oss' in.

Tot begin jaren dertig besteedde de nationale pers niet veel aandacht aan de criminaliteit in Oss. Vanaf 1933 veranderde dat in rap tempo. In het voorjaar van 1934 schreef 'Het Volk': "In Oss met zijn 15 duizend inwoners zijn in 12 maanden tijd meer menschen op gewelddadige wijze gedood dan in driekwartmiljoenenstad Amsterdam." De politie werd 'slappe maatregelen' verweten waardoor het volgens de krant 'met de dag erger wordt'. De term 'Chicago aan de Maas' vond ingang. Zelfs internationaal werd over Oss geschreven. Het Franse dagblad 'Paris-Soir' publiceerde er een artikel over onder de kop 'Le sang sur les tulipes' - bloed over de tulpen. Het leidde ook tot tal van opinieartikelen, bijvoorbeeld van de Bossche gevangenispsychiater J. Casparie, die in De Telegraaf de mogelijkheid van 'sociaal hygiënische castratie' opwierp, een destijds bediscussieerde maar uiterst omstreden maatregel.

"Als het aan mij lag, gingen ze onmiddellijk naar een concentratiekamp."