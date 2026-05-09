Gevlucht Eritrees wielertalent probeert profdroom alsnog waar te maken

Aklilu Arefayne (21) gold als een van de grootste wielertalenten van Eritrea, maar moest zijn profdroom plots stopzetten. Sinds een half jaar woont hij in het azc in Eindhoven. Met hulp van de lokale wielergemeenschap werkt hij aan een comeback.

Het verhaal liet Van Loon niet los. Vanuit sponsoring had hij nog een aantal gravelfietsen thuis staan. Hij besloot er een aan ‘Aki’ te geven. “Ik weet zelf hoe belangrijk het is om een fiets te hebben. Bovendien leer je via het fietsen makkelijker nieuwe mensen kennen in een vreemd land.”

Daar kwam verandering in toen hij ging werken in de fietswerkplaats van het azc. Via die werkplaats kwam hij in contact met Thomas, een vriend van Eindhovenaar en fervent fietser Nol van Loon (33). “Hij vertelde me dat daar een talentvolle wielrenner werkte die twee jaar prof was geweest. Hij zat al maanden zonder fiets.”

Aklilu belandde een half jaar geleden in het azc in Eindhoven. Hij wilde weer sporten, maar op voetballen en basketballen na was er weinig mogelijk voor hem. "Ik was zo verdrietig en down", zei hij tegen de Volkskrant .

Brabants talententeam

Vanaf toen is het balletje weer gaan rollen. Wielerwinkeleigenaar John Knoops regelde korte tijd later een racefiets voor hem. Van Loon nam hem vervolgens op sleeptouw. “Hij krijgt weer ritme in zijn leven, traint elke dag twee tot drie uur en gaat naar de sportschool.”

Ook bracht Van Loon hem in contact met andere wielrenners in de regio Eindhoven. “Samen met de Eindhovense fietscommunity proberen we hem zoveel mogelijk kilometers te laten maken. Aki traint nu ook mee met een Brabants talententeam van de KNWU.” Zijn doel: opnieuw profwielrenner worden.

Biniam Girmay

Nog maar een paar jaar geleden gold Aki als een van de grootste wielertalenten van Eritrea. In 2022 werd hij zowel Eritrees als Afrikaans juniorenkampioen tijdrijden. Via zijn grote voorbeeld Biniam Girmay uit Eritrea kwam hij in 2023 terecht bij de Belgische ploeg Intermarché-Wanty.

De overstap naar Noord-Europa viel hem toen zwaar. “Ik sprak geen Engels, dus ik begreep niet alles. Ik kon ook niet koken. Het leven daar was heel anders.” Toch maakte hij indruk op de fiets. In zijn tweede Europese koers reed hij direct naar het podium in de Duitse juniorenklassieker Eschborn-Frankfurt. Ook startte hij in grote wedstrijden als Parijs-Roubaix voor junioren, de Ronde van de Toekomst en Omloop Het Nieuwsblad.

Onzeker

Na twee jaar maakte hij de overstap naar de Italiaanse ploeg General Store. Daar ging het mis. Wat er precies gebeurde, is onduidelijk, maar hij moest stoppen met wielrennen. Tegelijkertijd liepen de spanningen in Eritrea verder op en dreigde hij te worden opgeroepen voor militaire dienst. Zonder perspectief op een wielercarrière besloot hij te vluchten.

In Eindhoven probeert hij nu opnieuw zijn wielerdroom waar te maken. “Tijdrijden vind ik het mooist, want de sterkte is het snelst.” Zijn toekomst is nog onzeker. Toch blijft hij hopen op een nieuwe kans als Nederlander. “Ik zal voor Nederland knokken", vertelt hij in het interview met de NOS.

“Hij maakt grote stappen”, ziet Van Loon. “Bij de eerste trainingen met de selectie had hij nog moeite met voeding en het ritme, maar hij blijft leren.” Van Loon hoopt dat Aki kan aansluiten bij een Nederlandse profploeg. Zijn asielprocedure maakt dat voorlopig lastig: hij heeft nog geen Nederlandse wedstrijdlicentie en mag niet naar het buitenland reizen. En het zou zomaar nog twee jaar kunnen duren. “Ik hoop dat hij straks de kans krijgt om zijn benen te laten spreken."