Marjolein doet regelmatig mee aan truffelceremonies: 'Een soort reset'

Zo'n drie tot vier keer per jaar doet Marjolein mee aan een truffelceremonie, waarbij je onder begeleiding truffels inneemt. Truffels zijn legaal in Nederland en in Brabant kun je op twintig plekken zo'n ceremonie bijwonen. Marjolein deelt haar ervaringen. "Ik had angsten, begon te huilen en te shaken. Het werd eventjes heel donker."

Voor Marjolein* uit Eindhoven begon het allemaal tijdens haar yogaklas. Haar yogadocent merkte dat er veel verdriet en spanning in haar lichaam zat. "Mijn docent, die ook truffelceremonies leidt, vroeg: is een truffelceremonie niet iets voor jou?' Toen heb ik daar heel lang over nagedacht want het is toch wel spannend. Maar ik voelde me heel veilig bij mijn docent, dus zo ben ik erin gerold." Sindsdien doet Marjolein zo'n drie tot vier keer per jaar mee aan een truffelceremonie. "Ik doe het als ik helemaal overprikkeld ben van de wereld en heel veel stress heb. Een truffelceremonie werkt voor mij een beetje als een reset. Ik kom weer even helemaal terug in mijn lichaam."

Truffelceremonies

Truffels vallen net als paddo's onder psychedelica en na het innemen van truffels kun je de werkelijkheid anders gaan beleven, ook wel trippen genoemd. Dit komt door de werkzame stof psilosybine. Truffels zijn legaal in Nederland en je kunt ze eten of er thee van trekken. Tijdens een truffelceremonie nemen mensen, vaak in een groep, begeleid truffels in. Michiel van Elk is hoofddocent psychologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar truffels. Volgens hem denken veel mensen dat truffelceremonies een vervanger zijn voor psychedelische therapie. Dat is een therapie met truffels die mogelijk helpt tegen onder andere depressie. Dat wordt momenteel nog onderzocht. "Mensen denken omdat truffels legaal zijn dat het dus ook werkt, maar zo ver zijn we nog niet." De onderzoeksresultaten gaan nog beide kanten op: "Truffelceremonies kunnen positieve effecten hebben, maar we zien ook dat sommige mensen meer last krijgen van stress en depressiever of emotioneel instabieler worden."

Marjoleins eerste truffelceremonie begon heel angstig. "Ik ging toen voor mijn gevoel heel diep. Ik had angsten, begon te huilen en te shaken. Het werd eventjes heel donker." Ze vond het fijn dat er goede begeleiding was. "Mijn begeleider hielp me heel goed, pakte mijn arm vast en bracht me even terug op de wereld."

Volgens haar is die begeleiding heel belangrijk. "Als je geen goede begeleiding hebt en je gaat net als ik de eerste keer door een donker gat, dan kun je echt een bad trip krijgen."

Veel deelnemers doen mee met een bepaalde intentie. Het doel van de eerste truffelceremonie was voor Marjolein om haar onzekerheden los te laten. "Tijdens dat donkere gat waar ik voor mijn gevoel in zat, kwamen alle negatieve dingen die ik over mezelf dacht langs en daarna werd het opeens heel licht." Toen draaide het voor haar om. "Het voelde alsof het universum een voor een die onzekerheden uit me trok en vulde met positieve bevestiging en kon ik loslaten en genieten." Na deze eerste ervaring, smaakte het voor Marjolein naar meer. "De ceremonies daarna heb ik wel eens drie uur lang alleen maar gelachen omdat ik me zo gelukkig en blij voelde." Dat gevoel houdt bij haar soms nog weken na de ceremonie aan. "Mijn brein gaat niet meer zo snel en ik leef echt even in het moment. Ik voel me dan zo rustig en ontspannen."

Hoewel dat het gevoel soms weken aanhoudt, beseft ze dat het niet voor altijd is. "Na die paar weken haalt de drukte van de wereld je toch weer in. Dan komen al die prikkels langzaam weer terug, maar dan is het voor mij wel beter te hendelen." Volgens Marjolein is het niet voor iedereen. "Het is belangrijk dat je van tevoren goed onderzoek doet. Het heeft voor mij een goede werking, maar voor sommige mensen kan het ook een hele slechte werking hebben." Ze doelt hierbij op mensen met contra-indicaties, een medische reden waardoor het schadelijk kan zijn voor iemand. "Bijvoorbeeld als familieleden aanleg hebben voor psychoses, dan moet je ver van truffels wegblijven." * Marjolein is niet haar echte naam. Haar naam is bekend bij de redactie. Benieuwd hoe zo'n ceremonie eraan toe gaat? In de nieuwe Witte Geit kijken we mee

tijdens een truffelceremonie.