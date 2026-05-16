Cynthia won na borstkanker een Tittoo: 'Liever een tattoo dan een litteken'

Het begon met een knobbeltje in haar borst. Al snel bleek dat foute boel. "Weg ermee", dacht Cynthia Elout (49) uit Hoogerheide. Ze twijfelde geen moment over haar borstamputatie. Dankzij een grote tattoo over haar litteken kijkt ze weer blij en trots in de spiegel.

Toen Cynthia in de zomer van 2023 een knobbeltje in haar rechterborst voelde, schrok ze. "Je hoopt dan dat het een cyste of een vetbobbel is, maar het bleek kwaadaardig te zijn." De artsen wilden met chemotherapie kijken of de tumor kleiner zou worden. Dan zou een borstamputatie misschien niet nodig zijn. "Mijn gevoel zei meteen: weg ermee", vertelt Cynthia. "Ik wilde dat gezwel gewoon weg hebben." Cynthia koos er op aanraden van de artsen voor om toch eerst chemotherapie te proberen. "Na de eerste behandeling kwam ik in het ziekenhuis te liggen met een luchtweginfectie. Je weerstand is door de chemo heel laag en mijn dochter kwam thuis met een verkoudheid. Dat sloeg bij mij heftig door. Toen hebben we meteen besloten om toch te amputeren."

"Het is gewoon kut dat je een borst mist, maar ik voel me er niet minder door."

De eerste keren dat Cynthia zichzelf na de operatie in de spiegel zag, vond ze dat vreselijk. "Je hebt ineens een litteken. Ik was bont en blauw en ik had veel pijn." Maar ze was ook opgelucht, omdat de tumor weg was. Het lukte haar goed om haar nieuwe lichaam te accepteren. "Je hoort wel eens dat vrouwen zich hierdoor minder vrouwelijk voelen. Dat heb ik nooit gehad. Het is gewoon kut dat je een borst mist, maar ik voel me er niet minder door."

Een borstreconstructie wilde ze dan ook niet. Cynthia bleef liever plat. "Ik wil sowieso geen siliconen in mijn lichaam. Het kan ook met bijvoorbeeld buikvet, maar ik wilde ook geen operaties meer."

"Deze tattoo is zoveel waard."

In een lotgenotengroep voor borstkankerpatiënten op Facebook kwam Cynthia stichting Tittoo tegen. Die stichting verloot ieder jaar een aantal tattoos aan mensen die borstkanker hebben gehad. Deze tattoos worden over het litteken van de borstamputatie gezet.

Cynthia's Tittoo verbergt haar litteken. Het hartje staat voor haar dochter en de sterretjes voor haar overleden ouders. De fresia's waren de lievelingsbloemen van haar moeder (eigen foto).

"Ik zocht de stichting op en zag de foto’s en verhalen. Ik dacht meteen: ik wil dit ook." De stichting koppelde Cynthia aan Rhiannons Tattoo Art in Susteren. Zij ontwierp de tattoo. Cynthia wilde er graag een hartje in voor haar dochter en twee sterretjes voor haar overleden ouders. Daarnaast zitten er fresia's in de tattoo verwerkt, dat waren de lievelingsbloemen van haar moeder. "Ik ben Rhiannon zo dankbaar. Het is zo veel waard dat ze dit doet, en ook nog kosteloos. Zelf had ik het niet kunnen betalen."

"Ik was bang om mijn kind, familie en vrienden achter te laten."

Omdat er micro-uitzaaiingen in haar lymfeklieren zaten, heeft Cynthia na haar borstoperatie alsnog chemo- en hormoontherapie gehad. "Dat was heel zwaar en eng. Chemo maakt alles in je lichaam kapot. En ik was bang om dood te gaan. Bang om mijn kind, familie en vrienden achter te laten." Aan haar behandelingen en operaties heeft Cynthia klachten overgehouden, zoals tintelingen in haar handen en voeten en pijn rondom haar litteken. Maar de kanker is weg. Haar tattoo herinnert haar aan hoeveel ze heeft doorstaan. "Hoewel dat ik mijn lichaam accepteer, is het fijner om de tattoo te zien dan alleen het litteken. Ik ben er trots op."

Heb jij ook een mooie tattoo met een verhaal? En wil je dit met ons en onze lezers delen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].