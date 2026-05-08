Zwaar en gewild: Afrikaans beeld duikt op bij kringloop in Schijndel

Bij kringloopwinkel Het Goed in Schijndel kwam onlangs een opvallend kunstobject uit Afrika binnen. Het gaat om een handgemaakt marmeren beeld van ongeveer 26 centimeter hoog en 70 centimeter breed. Volgens Hans van den Born is het niet zomaar een decoratief stuk, maar een gewild object binnen een specifieke beeldhouwtraditie. En zulke beelden belanden volgens hem niet vaak bij een kringloop

Het kunstwerk is gemaakt van zogenoemd springstone, een steensoort die veel wordt gebruikt in Zimbabwe. “Dit soort beelden komt niet vaak bij ons binnen”, vertelt Hans. “Het wordt met de hand vervaardigd en valt onder de Shona-stijl, een bekende vorm van beeldhouwkunst.” Volgens hem gaat het om een decoratief object met aanzien in de kunstwereld: “In die wereld is het vrij bekend en gewild. Er worden soms aanzienlijke bedragen voor betaald.”

Na een overlijden is het beeld vanuit een inboedel bij Het Goed terechtgekomen. “De nabestaanden hebben afstand gedaan van de inboedel en zo is het bij ons binnengekomen”, legt Hans uit. “Waar het beeld precies vandaan komt of hoe oud het is, is niet met zekerheid te zeggen. Dit soort beelden wordt nog steeds gemaakt, dus het kan zowel ouder als vrij recent zijn.”

Wat direct opvalt, is het gewicht. Het kunstwerk weegt naar schatting tussen de 25 en 30 kilo: “Een behoorlijk zwaar object. En dat maakt het ook wel echt een blikvanger. In een minimalistische omgeving springt het er echt uit. Dat je binnenkomt en meteen denkt: hé, dat is mooi wat je daar hebt staan.”