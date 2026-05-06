Man opgepakt die 'complete badkamer' dumpte langs A65: 'Die gaat betalen'

Een man (40) uit Drunen krijgt een boete voor de complete badkamer die maandag langs de A65 is gedumpt. Ook kan hij een rekening verwachten voor de kosten die zijn gemaakt om alle spullen in het natuurgebied op te ruimen. "Die gaat betalen, in ieder geval", schrijft de politie op X.

Het was een opmerkelijk beeld langs de snelweg. Alles wat bij een badkamer komt kijken, werd maandag aangetroffen in natuurgebied Moerenburg bij Berkel-Enschot en Tilburg. De politie startte na de vondst meteen een onderzoek om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor de dumping. Via een huurcontract kwamen zij terecht bij een woning waar recent een badkamer was verbouwd.

De bewoner had zijn afval laten afvoeren door een 'erkend' bedrijf. Dat bedrijf bleek echter een 40-jarige man uit Drunen te zijn. Hij wordt ervan verdacht het afval in het natuurgebied gedumpt te hebben. Hij krijgt hiervoor een boete en kan ook de rekening van het opruimen verwachten.

'Complete badkamer' gedumpt naast de A65 (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).










