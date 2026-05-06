Mogelijk gewapende man in winkelcentrum Oss: niemand aangetroffen

Een gewapende man zou woensdagmiddag rond twee uur mogelijk hebben rondgelopen in winkelcentrum De Ruwaard in Oss. Die melding zorgt meteen voor onrust en een flinke politie-inzet in en rond het gebied, maar zonder resultaat: de politie heeft niemand aangetroffen.

Het zou gaan om een man van rond de 30 jaar, met een pet, zwarte kleding en een korte broek. Hij zou op een omafiets met fietstassen hebben gereden en een lang voorwerp in zijn handen hebben gehad. Volgens de melder zou hij ook dreigende taal hebben geschreeuwd.

Toen de melding binnenkwam, gingen meerdere politiemedewerkers het gebied. Agenten zochten zo’n drie kwartier in en rond het winkelcentrum naar de man. Mensen in de omgeving kregen het advies om afstand te houden en vooral geen risico te nemen.

Geen spoor van de man

Ondanks de grote inzet van de politie is niemand gevonden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn bekeken, maar die leveren geen duidelijk beeld op van wat er precies is gebeurd of wie de man zou kunnen zijn. Ook kwamen er geen andere meldingen binnen die de waarneming bevestigden.

De zoekactie is rond half 4 's middags gestaakt, maar de zaak wordt nog wel verder onderzocht. Zo wordt er nog gesproken met de melder om beter te achterhalen wat er precies is gezien.