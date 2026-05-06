Liefdevolle update over kleinzoon Frans Bauer: 'Groeit als kool'

Goed nieuws uit de familie Bauer: het gaat steeds beter met de kleine Jan, de kleinzoon van Frans Bauer. Op sociale media deelt de trotse vader Jan Bauer een warme update over zijn zoontje Jan, die na een vroeggeboorte inmiddels bijna vijf weken oud is. “Wat zijn we dankbaar. Hij doet het zo goed, groeit als kool en drinkt als een kampioen”, schrijft hij.

“Eerder dan verwacht, maar zó welkom en zó geliefd”, schreef Jan destijds bij de geboorteaankondiging op Instagram. Ondanks de vroege komst liet het gezin al snel weten dat het goed ging met zowel moeder als kind.

Jan Bauer, de op een na oudste zoon van Frans Bauer en Mariska, werd samen met zijn vriendin Danique op 2 april ouders van hun eerste zoontje. De baby kreeg de naam Jan Johannes Jacobus Chris Bauer. Hij kwam ongeveer een maand te vroeg ter wereld en moest direct worden opgenomen in de couveuse.

Stap voor stap sterker

De kleine Jan werd begin april geboren en moest direct worden opgenomen in de couveuse omdat hij te vroeg ter wereld kwam. "Van een stoere start met 34 weken naar vandaag bijna 5 weekjes oud", schrijft hij.

Het gaat steeds beter en mag hij stap voor stap verder aansterken. Volgens zijn vader is de opluchting en blijdschap groot binnen het gezin. “Wij kunnen als ouders niet trotser zijn."

Blijdschap in het gezin

Ook thuis is de komst van de kleine een groot geluksmoment. De familie laat weten dat hond Zoë al helemaal weg is van haar nieuwe 'beste maatje'. “Ons gezin is vervuld met liefde”, besluit de jonge vader zijn bericht.

Eerder deelden opa en oma Bauer al hun blijdschap over de geboorte van hun kleinzoon. Zij lieten weten dat hun ‘hart bijna barst van trots en geluk’ en spraken van een bijzonder en emotioneel moment toen zij hem voor het eerst mochten vasthouden, nadat hij even uit de couveuse mocht.

Het moment maakte veel indruk en werd door hen omschreven als intens, met een groot gevoel van trots en dankbaarheid. “Een nieuw klein leven om van te houden”, lieten zij toen weten.