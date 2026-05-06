Betonnen beer tegen terroristen en familie Bolle Jos: dit gebeurde woensdag

Van een betonnen beer in Valkenswaard die auto's en terroristen moet tegenhouden tot een witwaszaak voor de familie van Bolle Jos. Dit zijn de vijf verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

De familie van de meest gezochte drugsbaron van Nederland, 'Bolle Jos' Leijdekkers, stond woensdag voor de rechter in Rotterdam. Ze worden verdacht van witwassen en zouden hebben meegeprofiteerd van zijn misdaadwinsten. De advocaat van de zus klaagde over de inzet van de politie: jarenlange observatie, telefoontaps en zelfs afluisterapparatuur achter de vaatwasser. "Als ze niet het zusje van hem was, hadden we hier naast gezeten", stelde hij. De vader ontkent een duur horloge van 110.000 euro van zijn zoon te hebben gekregen, maar cryptochats lijken dat te tegenspreken. Tegen hem eiste het OM zeven maanden cel. De zaken tegen moeder en zus zijn uitgesteld naar het najaar. Lees hier het hele verhaal:

Vergeet grijze betonblokken bij evenementen: in Valkenswaard staat nu een 1200 kilo zware betonnen beer op de Markt. Het 3D-geprintte kunstwerk van ontwerper Paul Bas moet auto's én terroristen tegenhouden, maar dan een stuk leuker dan saaie blokken. "Je mag erop zitten en spelen", legt de bedenker uit. Afstudeerder Coby Werson droomt van een hele berenfamilie verspreid door de stad, die bij evenementen als bloemencorso kan worden ingezet. De gesprekken met gemeentes lopen echter stroef. "Het zijn langdurige trajecten met ambtenaren waar we mee te maken krijgen", aldus Paul Bas.

Dan naar Bergeijk. Na tien jaar sluit de kringloopwinkel in het Aquinohuis daar definitief de deuren. Zeventien vrijwilligers verliezen hun werkplek, tot groot verdriet van Aquino-manager Fons van Hove. "Het was beter geweest als Kringloop de Kempen ook naar de menselijke kant had gekeken, in plaats van alleen naar de cijfers", stelt hij. De gemeente is onaangenaam verrast en teleurgesteld over de abrupte sluiting zonder duidelijke signalen vooraf. Momenteel wordt onderzocht of er een inzamelpunt kan komen waar medewerkers van participatiebedrijf Kempenplus kunnen werken. Fons zoekt ondertussen een nieuwe huurder die past bij het warme karakter van het Aquinohuis. Lees zijn verhaal hier:

Er is ook sportnieuws. Carla de Rooij uit Veldhoven kreeg vorig jaar de diagnose borstkanker, maar stopte nooit met hardlopen. "Het hield me letterlijk en figuurlijk overeind", vertelt de fysiotherapeute. Ondanks operaties en bestralingen bleef ze zoveel mogelijk bewegen en haalde ze geld op voor goede doelen. Aanstaande zondag staat ze aan de start van de Wings for Life World Run in Breda, amper twee maanden na haar laatste operatie. Hoeveel kilometers ze haalt, maakt niet uit: "Ik sta aan de start voor de mensen die helemaal niet kunnen lopen. Hen wil ik helpen." Check het hier:

Tot slot zorgen onderhoudswerkzaamheden voor hinder op de A59. Het traject tussen knooppunten Sabina en Noordhoek richting Zevenbergen en Roosendaal is van woensdagavond 21:00 uur tot donderdagochtend 05:00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert rekening te houden met 25 minuten extra reistijd. Het onderhoud omvat onder meer maaien, asfaltwerkzaamheden en het reinigen van goten en kolken. Lees hier meer: