Auto rijdt voor tweede keer huis binnen, Olda komt in actie met petitie

De maat is vol voor Olda Bode-Nuis nadat er opnieuw een auto het huis van haar en haar man Aad binnenreed in Breda. In ruim een week tijd verzamelden ze zo'n 120 handtekeningen. Samen met de buren hopen ze dat de gemeente iets doet aan de verkeerssituatie. Woensdagmiddag boden ze de handtekeningen aan aan de wethouder.

Op de drukke kruising van de Haagweg en de Tuinzigtlaan in Breda hangen woensdagmiddag verschillende spandoeken. ‘De maat is vol’ en ‘BOEM=HO’ is erop te lezen. Achter de doeken staat de met hout dichtgetimmerde woning van Olda en Aad. Vorige maand reed er voor de tweede keer in een paar jaar tijd een auto hun woning binnen. Aanleiding voor de buurt om in actie te komen. In twee avonden tijd gingen Olda en Aad langs de deuren met een petitie. In totaal haalden ze bij 120 huishoudens handtekeningen op. "Dat laat zien dat het geen individueel probleem is, maar een structurele kwestie die vraagt om bestuurlijke verantwoordelijkheid en daadkracht", vertelt Olda in haar toespraak voor haar beschadigde huis, waar ook wethouder Arnoud van Vliet aanwezig was. Ook de buren waren bij de overhandiging van de petitie en hielden borden omhoog om duidelijk te maken dat ze zich zorgen maken over de verkeerssituatie. "Je komt om het hoekje aanrijden op een vijftigkilometerweg en je ziet het zebrapad niet. Er staat wel een bord dat bestuurders attendeert op het zebrapad, maar dat zie je bijna niet. Je kunt de bocht niet doorkijken. Het is het toeterkruispunt van Breda", zegt Martijn Burghoorn. "Er lijkt een afspraak te zijn om niet te stoppen bij het zebrapad. Heel bijzonder", vindt Kelly van Steenis-Keizer, die ook in de buurt woont.

Olda deed tijdens haar toespraak een oproep aan de wethouder. “Onze veiligheid en de veiligheid van de buurtbewoners zijn niet langer gegarandeerd en veiligheid en een goede, leefbare woonomgeving zijn essentiële gemeentelijke kerntaken. Wij rekenen op duidelijke stappen. Een concreet tijdsplan. Goede informatie en maatregelen die echt het verschil maken.”

Olda en haar man Aad overhandigen 120 handtekenen aan de wethouder waarin de gemeente oproepen om in actie te komen (foto: Wilco Zonneveld).





De wethouder was blij met de petitie, die volgens hem laat zien dat mensen zich betrokken voelen bij de verkeersveiligheid. Ook vertelde hij dat het kruispunt nog dit jaar aangepakt wordt en dat de snelheid teruggebracht wordt naar 30 kilometer per uur. "We kijken of we een plateau kunnen aanbrengen of de snelheid eruit kunnen halen, zodat het feitelijk in het gedrag van de verkeersdeelnemer terugkomt", legt de wethouder uit. "Die rijdt dan hier en denkt: hier moet mijn voet van het gaspedaal. Dat zijn aanpassingen waar we aan denken." Volgens hem stond het kruispunt al hoog op de lijst om aangepast te worden.

Toch hebben sommige buurtbewoners nog wat vraagtekens bij de plannen van de gemeente. "Ik heb er niet veel vertrouwen in. Het is echt de constructie van het kruispunt die aangepakt moet worden, niet een verfraaiing van een kruispunt dat naar 30 kilometer per uur gaat. Dat gaat geen verschil maken", zegt Kelly. "Ik zou van de Haagweg een eenrichtingsweg maken en zorgen dat je een veel overzichtelijker kruispunt krijgt. Je hebt nu een vrije doorrit waar je van alle kanten even hard inrijdt. Dat vind ik niet passen bij de buurt", zegt ze. Olda heeft na het gesprek met de wethouder vertrouwen in de toekomst. Zij wil nu vooral bijkomen van alles wat er op haar afgekomen is. Een deel van de stroomvoorziening is inmiddels hersteld en ze kijkt vooruit. "Zo’n incident heeft ook altijd iets positiefs. We hebben gemerkt dat we zoveel geweldige buren hebben die voor ons klaarstaan. Het spandoek bijvoorbeeld is met zoveel liefde gemaakt. Het komt gewoon goed", zegt Olda.