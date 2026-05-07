Politiecontrole: 72 bekeuringen en 90.000 euro aan belastingschuld geïnd

Bij een grote verkeerscontrole in Dongen zijn woensdag 72 boetes uitgeschreven voor allerlei verkeersovertredingen. Twee mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. De Belastingdienst wist een groot bedrag binnen te halen van niet betaalde schulden.

De controle duurde van 's middags één uur tot half tien in de avond en diende om de verkeersveiligheid te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan. Verschillende instanties werkten samen zoals de politie, Belastingdienst, RDW, douane, GGD en handhaving. In totaal zijn 203 voertuigen gecontroleerd.

De Belastingdienst zag zeven gevallen van misbruik van groene kentekenplaten, dat kostte de bestuurders ieder 850 euro. Ook werden vijf bestuurders beboet omdat ze met een buitenlands kenteken reden terwijl ze in Nederland wonen. Daarvoor moesten ze ieder een naheffing van 1500 euro betalen.

Twee voertuigen zijn door de Belastingdienst in beslag genomen vanwege openstaande schulden. In totaal werd er tijdens de controle voor ruim 90.000 euro aan belastingschulden geïnd.