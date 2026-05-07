Ongeluk met vrachtwagen op de A58 richting Tilburg
Vandaag om 07:37 • Aangepast vandaag om 09:09
Op de A58 van Eindhoven richting Tilburg is donderdagochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Best en Moergestel was de rechterrijstrook enige tijd dicht. De weg werd rond tien over acht weer vrijgegeven.
Voor het ongeluk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. De vertraging liep op tot een uur.
De vrachtwagen kon uiteindelijk zelf zijn weg weer vervolgen. De beschadigde vangrail wordt op een later moment hersteld, laat Rijkswaterstaat weten.
