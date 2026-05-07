Niemand weet het: Tilburgse lerares Evy maakt de eindexamenvragen

Deze week beginnen de centraal schriftelijke eindexamens. Voor zo'n 144.000 middelbare scholieren een spannende tijd. Welke vragen de leerlingen onder ogen krijgen, blijft tot het laatste moment strikt geheim. Aardrijkskundedocente Evy Kolen uit Tilburg is een van de mensen die die vragen bedenkt. "Tot nu toe weet nog niemand van de leerlingen dat ik dit doe."

Evy Kolen, aardrijkskundedocent van het Odulphus Lyceum in Tilburg, is sinds twee jaar constructiegroeplid van het Cito. Ze verzint vragen voor het centraal eindexamen havo en vwo. Samen met zeven andere aardrijkskundedocenten uit heel Nederland is ze daar een dag in de week mee bezig. "Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn met mijn eigen vak. Hiermee heb je de mogelijkheid om echt diep in je stof te verdiepen."

"Er gaat een hele lange tijd overheen voordat jouw vraag daadwerkelijk in het eindexamen komt."

In de voormalige kapel van de monumentale school uit 1899 heeft ze net een pak oude eindexamens geopend. Arbeidsmigratie in India en Nepal, investeringen in het Keniaanse spoor. Het zijn twee onderwerpen uit het havo-eindexamen aardrijkskunde van 2024 maar geen vragen van haar hand. Kolen hoopt dit jaar voor het eerst een eigen vraag tegen te komen als ze de examens uit de verpakking haalt. "Er gaat een hele lange tijd overheen voordat jouw vraag daadwerkelijk in het eindexamen komt, omdat er allemaal nog screenings overheen gaan. Wij leveren de eerste versies aan in een databank en van daaruit gaat de toetsdeskundige van Cito met externe experts aan de slag om de definitieve versie samen te stellen." Een traject dat wel twee jaar kan duren. In totaal worden jaarlijks zo'n 13.000 examenvragen bedacht voor het voortgezet onderwijs. Al die vragen worden uitvoerig nagekeken en gecheckt. Voordat een leerling een examenvraag onder ogen krijgt, is deze gemiddeld al door zeven personen bekeken.

"Dat kan ik niet vertellen natuurlijk, want dat komt misschien wel terug in een van de examens."