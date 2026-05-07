Pornosite met misbruik- en drogeervideo’s draait via servers in Steenbergen

De website Motherless, waar op grote schaal beelden kunnen worden gevonden die duiden op misbruik en soms zelfs kinderporno, draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Maar de website wordt nauwelijks aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De website is ondergebracht bij Nforce, een hostingbedrijf in Steenbergen.

Het bedrijf is al vaker met problematische en illegale content in verband gebracht. Nforce-directeur Simon Elimeleh bevestigt aan de NOS dat het bedrijf infrastructuurdiensten verleent aan Motherless. "Wij hebben geen controle over de inhoud van de site", zegt hij. Volgens Elimeleh is Motherless zelf primair verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden. "Als klanten dat consequent niet doen, kunnen we de dienstverlening beëindigen." Ook kan dan de politie worden ingeschakeld. Elimeleh benadrukt dat Nforce kinderporno consequent en snel verwijdert. Website al langer onder vuur

De website ligt al langer onder vuur, maar kreeg internationaal extra aandacht door onderzoek van CNN naar aanleiding van de zaak-Pelicot, die gaat om de Franse Gisèle Pelicot die negen jaar lang werd gedrogeerd en verkracht door haar echtgenoot en tientallen andere mannen. CNN vond duizenden video's waarop vrouwen in hun slaap worden misbruikt. De site Motherless trekt maandelijks ongeveer 62 miljoen bezoekers. Nforce-directeur Elimeleh zegt dat hij vóór de CNN-publicaties geen aanwijzingen had dat de site onder een vergrootglas ligt. "Wij hebben niet vernomen van de relevante partijen dat de beheerder van deze website niet meewerkt aan het verwijderen van illegale content."