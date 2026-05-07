Pornosite met misbruik- en drogeervideo’s draait via servers in Steenbergen
De website Motherless, waar op grote schaal beelden kunnen worden gevonden die duiden op misbruik en soms zelfs kinderporno, draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Maar de website wordt nauwelijks aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De website is ondergebracht bij Nforce, een hostingbedrijf in Steenbergen.
Het bedrijf is al vaker met problematische en illegale content in verband gebracht. Nforce-directeur Simon Elimeleh bevestigt aan de NOS dat het bedrijf infrastructuurdiensten verleent aan Motherless. "Wij hebben geen controle over de inhoud van de site", zegt hij.
Volgens Elimeleh is Motherless zelf primair verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden. "Als klanten dat consequent niet doen, kunnen we de dienstverlening beëindigen." Ook kan dan de politie worden ingeschakeld. Elimeleh benadrukt dat Nforce kinderporno consequent en snel verwijdert.
Website al langer onder vuur
De website ligt al langer onder vuur, maar kreeg internationaal extra aandacht door onderzoek van CNN naar aanleiding van de zaak-Pelicot, die gaat om de Franse Gisèle Pelicot die negen jaar lang werd gedrogeerd en verkracht door haar echtgenoot en tientallen andere mannen. CNN vond duizenden video's waarop vrouwen in hun slaap worden misbruikt. De site Motherless trekt maandelijks ongeveer 62 miljoen bezoekers.
Nforce-directeur Elimeleh zegt dat hij vóór de CNN-publicaties geen aanwijzingen had dat de site onder een vergrootglas ligt. "Wij hebben niet vernomen van de relevante partijen dat de beheerder van deze website niet meewerkt aan het verwijderen van illegale content."
Of het CNN-verhaal betekent dat hij nu de samenwerking met Nforce heroverweegt, is onbekend. Hij benadrukt dat het Meldpunt Kinderporno, dat inmiddels onder de vlag van Offlimits opereert, eerder aangaf dat Nforce 'welwillend' is.
Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn platforms en webhosts onder de Europese Digital Services verplicht om illegale inhoud aan te pakken en minderjarigen te beschermen. De toezichthouder zegt zelf geen content offline te kunnen halen en onderzoekt nu samen met andere Europese autoriteiten wie bevoegd is om op te treden tegen Motherless.
Meldingen en duizenden video's
Expertisebureau online misbruik Offlimits kreeg alleen al dit jaar bijna 142 meldingen over maar liefst 12.000 video's binnen over Motherless, schrijft NOS. Van die 142 meldingen ging het in 25 gevallen om kinderporno.
Volgens Robber Hoving, directeur bij Offlimits, reageren zowel Nforce als Motherless snel op hun verzoeken. "Maar bij zoveel signalen lijkt het ons dat er genoeg reden is voor een toezichthouder om hier grondig naar te kijken."
Nforce-directeur Elimeleh stelt dat het feit dat er over Motherless verwijderverzoeken binnenkomen, niet betekent dat de site per se slecht is. "Het toont alleen aan dat het nodig is om die informatie op te merken, te verwijderen en ervoor te zorgen dat dat gebeurt."
'Incest' populaire categorie
De NOS analyseerde 20.000 video's die tussen vrijdag 1 en 7 mei op de voorpagina van Motherless verschenen, en analyseerde de tags die gebruikers erbij vermelden. Daarbij was 'incest' een van de populairste categorieën, met ruim 1000 video's die samen 60 miljoen keer werden bekeken.
De meest bekeken video in de afgelopen week, met 4,2 miljoen views, is ondergebracht in de categorieën 'incest' en 'rape', in combinatie met 'school girl' en 'sister'.