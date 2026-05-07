Nieuwe daklozenopvang Breda: 'Als ze zich gedragen, is er niks aan de hand'

In Breda komt een nieuwe woonzorgvoorziening voor kwetsbare jongeren. Aan de Muiderslotstraat 152 krijgen vanaf september 25 dak- en thuisloze jongeren een plek om aan hun toekomst te werken. In de buurt wordt wisselend gereageerd. Sommige bewoners tonen begrip, anderen maken zich zorgen. "Maar als ze zich gedragen, is er niks aan de hand."

De dakloze jongeren verblijven tussen de zes en achttien maanden in het gebouw van GGZ Breburg dat in de woonwijk IJpelaar staat. Het project is een pilot van drie jaar waarbij de cliënten ook intensieve begeleiding krijgen. "Met deze voorziening bieden we deze jongeren niet alleen een plek om te wonen, maar vooral een kans om verder te bouwen aan hun toekomst", zegt wethouder Arnoud van Vliet.

In de straat zelf, waar GGZ-instelling Breburg gevestigd is, klinkt begrip. Buurtbewoonster Anky maakt zich weinig zorgen. "Ik heb er niet echt problemen mee, zolang er niet veel overlast is", zegt ze. "Die jongeren moeten ook geholpen worden." Ook haar naamgenoot aan de andere kant van de straat is positief. Ankie werkt zelf in de psychiatrie en ziet het belang van goede opvang. "Het is verschrikkelijk dat jongeren op straat moeten leven", vindt ze. "Iedereen verdient een kans op hulp. Wel benadrukt ze dat duidelijke afspraken nodig zijn. "De rust en veiligheid in de buurt moeten goed bewaakt worden."

Buurtbewoonster Steffie sluit zich daarbij aan. Zij verwacht ook weinig problemen. "Ik heb nooit last gehad van de GGZ-instelling aan de overkant", vertelt ze. "Soms zitten ze weleens op een bankje te wauwelen en er liep er een keer eentje naakt rond. Maar mijn kat wordt altijd heel lief door de mensen aangehaald. Er is hier in de wijk genoeg ruimte, dus ik denk dat het wel meevalt met de reacties. Laat maar komen die jongeren, hoe meer hoe beter."

Toch zijn niet alle bewoners gerust. Buurtbewoner Frank is kritisch. "Ik ben er niet blij mee", zegt hij. "Het zijn toch weer 25 mensen met problemen erbij in een woonwijk." Volgens hem is zo’n voorziening beter op een plek buiten de wijk. "Daar kunnen mensen rustiger herstellen." Hij verwacht dat meer buurtbewoners er moeite mee zullen hebben. "Ik kan me niet voorstellen dat iedereen dit een goed idee vindt”, vervolgt hij. Ook vreest hij voor overlast. "Ik denk dat het drukker wordt en dat je dingen gaat zien waar je niet op zit te wachten. Zoals dealers en zo.”

