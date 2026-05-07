Navigatie overslaan

Kookshow van Mariska Bauer wordt theatervoorstelling

Vandaag om 12:13 • Aangepast vandaag om 13:03
Frans en Mariska Bauer (foto: ANP).
Frans en Mariska Bauer (foto: ANP).

Mariska Bauer gaat vanaf begin 2027 naar het theater. In de interactieve voorstelling 'Maris, Wat Eten We Vandaag' vertelt Bauer persoonlijke verhalen terwijl ze aan het koken is.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

"Ik kijk ernaar uit om mijn verhalen en recepten niet alleen te delen via een scherm, maar echt samen te beleven met het publiek in de zaal", zegt Bauer. Tijdens de voorstelling vertelt de vrouw van volkszanger Frans Bauer anekdotes over haar leven. Ook krijgt het publiek praktische tips en recepten te horen.

Bauer plaatst regelmatig kookvlogs op haar sociale media. Ook heeft ze samen met haar gezin een realityserie genaamd De Bauers.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.