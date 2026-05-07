Kookshow van Mariska Bauer wordt theatervoorstelling

Mariska Bauer gaat vanaf begin 2027 naar het theater. In de interactieve voorstelling 'Maris, Wat Eten We Vandaag' vertelt Bauer persoonlijke verhalen terwijl ze aan het koken is.

"Ik kijk ernaar uit om mijn verhalen en recepten niet alleen te delen via een scherm, maar echt samen te beleven met het publiek in de zaal", zegt Bauer. Tijdens de voorstelling vertelt de vrouw van volkszanger Frans Bauer anekdotes over haar leven. Ook krijgt het publiek praktische tips en recepten te horen.

Bauer plaatst regelmatig kookvlogs op haar sociale media. Ook heeft ze samen met haar gezin een realityserie genaamd De Bauers.