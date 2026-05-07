Autobrand in Etten-Leur: auto bewust naar park gebracht en aangestoken

De auto die zondagnacht uitbrandde in het Vogelaarpark in Etten-Leur is opzettelijk in brand gestoken. Dat meldt de politie donderdag. In het park geldt sinds vorige week vrijdag een samenscholingsverbod vanwege overlast, maar zondagnacht ging het toch weer mis.

De auto is volgens de politie bewust naar het park gebracht en daar in brand gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle , maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie is op zoek naar de dader(s) en roept getuigen op zich te melden.

Samenscholingsverbod

In het Vogelaarpark blijft de overlast van een groep jongeren voor problemen zorgen. Burgemeester Marina Starmans van Etten-Leur voerde daarom vorige week vrijdag opnieuw een samenscholingsverbod in. Eerder golden daar ook al dergelijke verboden.

Jongeren tot en met 25 jaar mogen tot 1 september niet met twee of meer personen in het park zijn als ze zich intimiderend gedragen, dingen kapotmaken of geluidsoverlast veroorzaken.