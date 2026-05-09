Mogelijk 700 boeren raken ongebruikte stikstofruimte vanaf 1 juli kwijt

Vanaf 1 juli begint de provincie met het intrekken van ongebruikte stikstofruimte in vergunningen. De hoeveelheid stikstofruimte in een vergunning bepaalt hoeveel stikstof van een bedrijf neer mag komen in kwetsbare natuurgebieden. Veehouders die drie jaar of langer niet (meer) actief zijn of geen gebruik hebben gemaakt van de toestemming om een nieuwe stal te bouwen, kunnen de stikstofruimte dus kwijtraken. De provincie doet dit om te voorkomen dat slapende stikstofruimte alsnog wordt benut en zo schade aan de natuur veroorzaakt.

Daarnaast pakt de provincie de grote industriële uitstoters in Brabant aan met een maatwerkaanpak. Voor de industrie geldt dat stikstofruimte vijf jaar onbenut moet zijn voordat deze kan worden ingetrokken. Er is gekozen voor maatwerk, vanwege de verschillen in de manier waarop grote bedrijven werken. Voor boeren geldt dit niet, omdat zij grotendeels op dezelfde manier werken. In totaal gaat het om 500 tot 700 mogelijke veehouders. Daarvan hebben er 200 tot 300 een slapende vergunning en 300 tot 400 een ongebouwde stal. Het intrekkingsbeleid geldt niet voor boeren met een actief bedrijf die minder dieren houden dan hun vergunning toestaat. Het gaat slecht met de natuur

Het voorkomen van nieuwe stikstofuitstoot is nodig, omdat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden. Dit komt onder meer doordat er te veel stikstof in die natuur terechtkomt. Daarom moet de uitstoot in Brabant drastisch omlaag en moet de natuur kunnen herstellen.