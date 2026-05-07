Politie zoekt inbrekers na diefstal Louis Vuitton-tas en antieke munten

Inbrekers hebben op oudjaarsavond flink huisgehouden in een woning aan de Maarten Trompstraat in Geldrop. Terwijl de bewoners op vakantie waren, drongen vier mannen het huis binnen. Ze gingen er onder meer vandoor met een Louis Vuitton-tas en ruim twintig antieke Chinese munten. De politie deelt donderdag camerabeelden van de verdachten en is op zoek naar tips.

Eenmaal binnen doorzochten de inbrekers de hele woning. Uiteindelijk gingen ze er met een flinke buit vandoor.

De inbraak vond plaats op woensdagavond 31 december 2025 rond negen uur. Volgens de politie klommen de mannen vermoedelijk over een schutting aan de achterkant van de woning. Mogelijk hebben buurtbewoners iets verdachts gezien in de straat of achtertuinen.

Verdachten duidelijk op beeld

In het huis hing een camera waarop de verdachten goed te zien zijn. Eén van de mannen staat direct duidelijk in beeld wanneer hij de woning binnenkomt. Daarna volgen de andere drie. Eén verdachte blijft meer op de achtergrond, maar de overige mannen zijn volgens de politie mogelijk herkenbaar aan hun uiterlijk en manier van bewegen.

Op de camerabeelden is bovendien te horen dat de mannen met elkaar praten in het Roma, een taal die binnen de Roma-gemeenschap wordt gesproken. Dat ziet de politie als een belangrijk aanknopingspunt in het onderzoek.

Horloge, sieraden en antieke Chinese munten gestolen

De buit bestond onder meer uit contant geld, gouden sieraden en een duur horloge. Ook namen de inbrekers een Louis Vuitton-tas mee en meer dan twintig antieke Chinese munten.

Vooral die munten kunnen volgens de politie opvallen wanneer ze worden aangeboden bij een handelaar of verzamelaar.