Landelijk journalistiek onderzoekscollectief verdiept zich in Eindhoven

Het landelijke journalistieke onderzoekscollectief Spit strijkt de komende maanden neer in Eindhoven en roept inwoners op om hen te tippen over onderwerpen om te onderzoeken.

Uit de tips worden minimaal twee onderwerpen geselecteerd, die in samenwerking met inwoners en met journalisten van Omroep Brabant en streekomroep Studio040 verder worden onderzocht en gepubliceerd.

‘Razend interessante stad’

Reden voor Spit om zich de komende tijd op Eindhoven te richten, is “omdat het een razend interessante stad is die volop in ontwikkeling is”, vertelt zakelijk leider Steffan Konings.

“En ook omdat veel journalistiek zich op de Randstad richt, terwijl het juist daarbuiten zo belangrijk is dat er controle op de macht is en misstanden aan de kaak gesteld worden.” Met het project wil Spit verder het vertrouwen in de journalistiek vergroten, bijvoorbeeld door inwoners actief te betrekken bij het journalistieke onderzoek.

De redactie van Spit is vrijdag en zaterdag in Eindhoven om met inwoners te praten. Ze zijn op vrijdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de Witte Dame Bibliotheek en zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 13.00 uur op de Woenselse Markt. Meer informatie over het project is te vinden op de website van het onderzoekscollectief.