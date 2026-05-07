Varkens mishandeld met stroomstoot: twee mannen krijgen taakstraf

Twee werknemers van Brabantse veevervoerders zijn donderdag veroordeeld tot taakstraffen van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De mannen werden verdacht van het mishandelen van varkens door een zogeheten veeprikker, een elektronisch apparaat waarmee schokken kunnen worden toegediend, te vaak, te veel en onjuist te gebruiken.

De twee betrokken bedrijven moeten boetes betalen van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had eerder werkstraffen geëist van 150 en 180 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand.

De rechtbank in Den Bosch legde een lagere straf op, omdat in de strafeis onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat de mannen niet sadistisch hebben gehandeld of uit eigen gewin, maar als werknemers volgens de toen geldende regels. De boetes die de rechtbank oplegde zijn van dezelfde hoogte als geëist door justitie.

Varkens in mei 2024 mishandeld

De mishandelingen van de varkens vonden in mei 2024 plaats in Oss en de Limburgse gemeente Peel en Maas. De zaak kwam aan het rollen nadat videobeelden opdoken van de dieren na de vermeende mishandeling. Stichting Varkens in Nood deed daarop aangifte.

Varkens in Nood spreekt van strenge straffen, vooral vanwege de hoogte van de boetes. Directeur Frederieke Schouten van Varkens in Nood geeft aan dat de stroomstoten veel stress en pijn veroorzaken bij dieren. "Goed dat ook de rechter ziet dat het misbruik van tasers dierenmishandeling is en strafrechtelijk moet worden vervolgd." Ze hoopt dat de uitspraak reden voor de sector is om geen stroomstootwapens meer te gebruiken.