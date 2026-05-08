Natuurmonumenten zet dertig gidsen op Philips privéparadijs De Wielewaal

Op landgoed De Wielewaal in Eindhoven gaan rondleidingen gegeven worden. Een eeuw lang was het landgoed niet te bezoeken omdat het privébezit was, onder meer van de familie Philips. De gemeente kocht het landgoed in 2022 en sinds september vorig jaar kan iedereen in het stadspark terecht. Natuurmonumenten gaat dertig gidsen opleiden om te laten zien hoe bijzonder deze groene parel midden in Eindhoven is.

Voor de Eindhovenaar staat De Wielewaal bekend als het terrein waar Frits Philips woonde. Om het enorme landgoed staat een hek met poorten die tot voor kort gesloten bleven voor het publiek. Het gebied kreeg hierdoor iets mysterieus. Op het terrein staat het markante landhuis waar Philips vroeger woonde. Deze maand opent het gloednieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op De Wielewaal. Een bijzondere locatie voor deze natuurorganisatie, zo midden in de stad. "We doen dit zodat mensen die normaal niet in de natuur komen, nu wel naar de natuur kunnen gaan", zegt stadsboswachter Jorn Droog. "Het is op loop- of fietsafstand van hun woonhuis.” De stadse omgeving is voor Natuurmonumenten een heel andere plek dan normaal. De folders zijn bijvoorbeeld voor het eerst ook in het Engels, gezien het internationale karakter van de stad. “Dat is voor het eerst. Het is ook de eerste keer dat Natuurmonumenten buiten haar eigen natuurgebieden een bezoekerscentrum opent." Honderd vrijwilligers gaan de locatie runnen, samen met vier betaalde krachten.

Een afbeelding van een Wielewaal op het bezoekerscentrum in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

"Dit is een mammoetboom uit Amerika."

De voormalige tuinmanswoning is verbouwd en er is een nieuw natuurcentrum gekomen. Op de zijkant is een enorme afbeelding van een felgekleurde vogel te zien. “De Wielewaal is een vogel”, zegt de stadsboswachter. “Een vogel die vroeger heel veel in Nederland voorkwam, nu nog maar heel beperkt.”

Lang niet elk deel van het enorme landgoed is vrij toegankelijk. “We hebben toestemming om onder begeleiding van een gids van het pad af te gaan met een kleine groep. Dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. We kunnen je meenemen naar de meest bijzondere plekken.” De familie Philips liet op hun landgoed bijzondere tuinen aanleggen. Droog begint al met een kleine rondleiding. “Deze bomen zijn hier aangeplant en ze komen vanuit de hele wereld. Het is dan ook een plek om te laten zien welke bomen er in de wereld groeien.”

De mammoetboom met op de achtergrond het grote landhuis (foto: Rogier van Son).

“Dit is een mammoetboom uit Amerika. Het is een enorme boom en dan is dit nog maar een kleintje. Het is een heel bijzondere boom op deze plek. En daar zie je een hele grote, rode beuk staan. Dat is ook heel erg typisch voor landgoederen. Want vaak zijn beuken groen, maar hier is het een heel mooie rode beuk.” Opvallend: veel jonge mensen melden zich aan om gids te worden. Dat heeft alles met de ligging in de stad te maken. “Meestal zie je toch dat gidsen wat ouder zijn. Dat ze met pensioen zijn en tijd hebben. Maar zo dicht tegen de stad, zie je toch ook dat er heel veel jonge mensen zich aan ons verbinden. Dat maakt het echt heel leuk hier.”

De natuur op landgoed De Wielewaal in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Lisa (30) Postma is zo iemand. De Wielewaal is voor haar op loopafstand. Ze wil ook gids worden. “Ik heb een passie voor de natuur. Het is begonnen in mijn appartementje, met een kamerplantje. Uiteindelijk had ik niet meer genoeg plek voor kamerplantjes. Ik ben gaan uitbreiden naar mijn balkon en daar heb ik nu een moestuintje.” “Als ik hier wandel, wil ik weten wat ik om mij heen zie. Wat ik dan allemaal leer, wil ik heel graag delen met andere mensen.” De rondleidingen beginnen later dit jaar .Het natuurcentrum aan de Elburglaan opent zaterdag 23 mei voor publiek. Bezoekers krijgen uitleg over de natuur en over het landgoed. Ook is er een winkel met natuurproducten en een koffiehoek. Het scherm dat er komt te hangen, mocht van Jorn maar een merk hebben: “Natuurlijk Philips, dat kan niet anders”, zegt hij breed lachend.