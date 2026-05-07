Advertentie
Arrestatieteam pakt Helmonder (44) op voor meerdere mishandelingen
Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:45
Een arrestatieteam heeft donderdagochtend een 44-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn huis. Hij wordt verdacht van meerdere mishandelingen, waaronder een zware mishandeling in Stiphout.
De man wordt ook verdacht van mishandelingen in Mierlo-Hout en in het centrum van Helmond. Volgens de politie lijken de slachtoffers willekeurig te zijn gekozen, maar dat wordt nog onderzocht.
Verdachte zit vast
De verdachte zit vast en is gehoord door de politie. Hij is ook in verzekering gesteld. Dat betekent dat hij voorlopig mag worden vastgehouden voor verder onderzoek. Zo’n maatregel duurt maximaal drie dagen en kan met nog eens drie dagen worden verlengd.
De recherche doet nog verder onderzoek.
Advertentie
Advertentie