Arrestatieteam pakt Helmonder (44) op voor meerdere mishandelingen

Een arrestatieteam heeft donderdagochtend een 44-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn huis. Hij wordt verdacht van meerdere mishandelingen, waaronder een zware mishandeling in Stiphout.

De man wordt ook verdacht van mishandelingen in Mierlo-Hout en in het centrum van Helmond. Volgens de politie lijken de slachtoffers willekeurig te zijn gekozen, maar dat wordt nog onderzocht.