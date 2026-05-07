Slachtoffer komt eigen horlogedief tegen in Breda en belt politie

Vandaag om 17:13 • Aangepast vandaag om 17:39
Foto: ANP.
Een man herkende woensdag in het Valkenbergpark in Breda een verdachte van een gewelddadige horlogediefstal. Opvallend genoeg was hij zelf het slachtoffer van die diefstal.

De verdachte was eerder te zien in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 24 januari samen met twee anderen in het uitgaansgebied van Breda op gewelddadige wijze een horloge heeft gestolen. Het horloge had veel emotionele waarde voor het slachtoffer.

Toen het slachtoffer woensdag in het park liep, zag hij een man die hem bekend voorkwam. Hij schakelde daarop de politie in. Agenten kwamen ter plaatse, controleerden de identiteit van de man en stelden vast dat het ging om de gezochte verdachte.

Verdachte opgepakt
De verdachte is buiten heterdaad aangehouden en meegenomen naar het cellencomplex voor verhoor. De politie onderzoekt nog wat de rol van de twee andere verdachten is.

