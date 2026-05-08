Niet meer in de bosjes: bezoekers Biesbosch kunnen voortaan naar het toilet

Bezoekers van de Biesbosch hoeven het voortaan niet meer in de bosjes of tegen een boom te doen. Het Nationaal Park heeft sinds donderdag namelijk een natuurtoilet. “Het is beter voor de natuur als mensen gebruikmaken van toiletten.”

Wie zijn behoefte wil doen in de Biesbosch, was voorheen aangewezen op een boom of struik. Sinds donderdagmiddag is je reet afvegen met een eikenblad verleden tijd. Op de Hofmansplaat, een klein eilandje in de Biesbosch vlakbij Drimmelen, is namelijk een natuurtoilet geplaatst. Ontbreken van een toilet

“We willen dit gebied beschermen, maar ook toegankelijk houden zodat mensen hier kunnen ontspannen, wandelen en de natuur beleven", zegt wethouder Patrick Akkermans van de gemeente Drimmelen. "Niemand zou dat moeten missen vanwege zo’n praktische zorg als het ontbreken van een toilet." Wie hoge nood heeft, heeft trouwens wel pech. Het natuurtoilet in de Biesbosch staat namelijk op een eilandje, dat enkel per boot te bereiken is voor deelnemers aan excursies naar de eendenkooi, schoolklassen en recreanten die het Boswachterspad willen bewandelen.

Geen penetrante poeplucht

Het natuurtoilet heeft geen wateraansluiting en elektriciteit. Ook komen er geen riolering of chemicaliën aan te pas. Bang dat er na hun toiletbezoek een penetrante poep- of pislucht in het natuurgebied blijft hangen, hoeven bezoekers van Nationaal Park De Biesbosch gelukkig niet te zijn. De poep komt namelijk in een speciale krat terecht. De urine sijpelt in een reservoir. Een schoorsteen zorgt ervoor dat de plas verdampt. De poep droogt op en belandt uiteindelijk als compost in de natuur. “Bovendien is het beter voor de natuur wanneer mensen gebruikmaken van toiletten, in plaats van hun behoefte in de bosjes te doen”, vertelt woordvoerder Ivo Thonon van het MDL Fonds (voorheen Maag Lever Darm Stichting). Naast dat hij toiletpapier in de natuur geen gezicht vindt, kunnen menselijke uitwerpselen de bodem en het water ook vervuilen. “Natuurtoiletten beschermen de natuur.”



Nergens kunnen plassen of poepen

Met de openbare natuurtoiletten willen de gemeente Drimmelen, Staatsbosbeheer en het MDL Fonds een bezoekje aan de natuur makkelijker maken. Een kwart van de Nederlanders gaat namelijk niet de natuur in, omdat zij nergens kunnen plassen of poepen. Voor scholen was het ontbreken van een toilet een drempel om op excursie naar de Hofmansplaat in de Biesbosch te gaan. Het houten hokje op de Hofmansplaat is trouwens niet het eerste natuurtoilet in Brabant. In juni 2024 werden er al twee geopend in Vught, bij de IJzeren Man en het Kapellebos. Verder staan de toiletvoorzieningen op acht andere locaties in Nederland. Uiteindelijk wil het MDL Fonds zo’n twintig nieuwe natuurtoiletten plaatsen in Nederland. Naast de Biesbosch hebben nog eens vier andere Nationale Parken in Nederland (Utrechtse Heuvelrug, Oosterschelde, Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland) plannen voor een natuurtoilet. Ook moeten er wc’s komen in de duinen van Bergen aan Zee en in recreatiegebied Geestmerambacht bij Alkmaar. Nationaal Park De Biesbosch heeft de wens om meer natuurtoiletten te plaatsen, maar concrete plannen zijn er nog niet.