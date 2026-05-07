Tesla zwaar beschadigd na botsing met boom

Een Tesla is donderdagmiddag hard tegen een boom gebotst aan de Jekschotstraat in Sint-Oedenrode. De auto raakte flink beschadigd en overal lagen brokstukken op de weg en in de berm.

Door de klap lag de auto flink in de kreukels. Onderdelen lagen verspreid over de weg en zelfs een voorwiel schoot door de impact over een sloot het weiland in.

Hoe de auto van de weg is geraakt en op de boom is gebotst, is nog niet bekend. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf.