Van Gerwen onderuit tegen Littler in Premier League Darts

Vandaag om 21:15 • Aangepast vandaag om 22:25
Michael van Gerwen ging onderuit (foto: Taylor Lanning/PDC)
 Michael van Gerwen is donderdagavond vroegtijdig uitgeschakeld op de veertiende speelavond van de Premier League Darts. De Nederlander verloor in de kwartfinale in Leeds met 6-5 van Luke Littler. De wereldkampioen uit Engeland is na dertien avonden de leider in de Premier League. 

Littler kwam op een 4-1-voorsprong, waarna Van Gerwen drie legs op rij wist te winnen. Ondanks de comeback van de darter uit Vlijmen wist de Engelsman als eerste zes legs te winnen.

"Het enige minpunt vandaag was dat er wat wind stond, dat kon je wel zien aan de dubbels", zei Van Gerwen bij Viaplay. "Daarna kwam ik goed in mijn spel."

Ook Gian van Veen is in de kwartfinales uitgeschakeld. De Nederlander verloor met 6-5 van Stephen Bunting uit Engeland.

