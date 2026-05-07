Sporthal Waalwijk per direct gesloten, examens kunnen er niet doorgaan

Vandaag om 21:35 • Aangepast vandaag om 22:02
Sluiting sporthal De Slagen (foto: facebook / Gemeente Waalwijk).
Sporthal De Slagen in Waalwijk is donderdagavond halsoverkop ontruimd en per direct gesloten vanwege mogelijke problemen met het dak. Vrijdagmorgen zouden er eindexamens worden gehouden, die kunnen nu daar niet doorgaan. 

Kim Panhuijzen

De gemeente greep donderdagavond direct in nadat er mogelijke gebreken aan een deel van de dakconstructie aan het licht kwamen. Uit voorzorg werd besloten de sporthal aan De Gaard meteen te ontruimen en te sluiten.

Examens nu in leslokalen
Door de sluiting kunnen de geplande eindexamens voor middelbare scholieren vrijdag daar niet doorgaan. Het naastgelegen Willem van Oranje College wilde de sporthal gebruiken voor de examens.

Locatie-directeur Kees Smit laat donderdagavond weten dat de examens vrijdag gewoon doorgaan op de tijden die de examenkandidaten al hadden gekregen. Door de sluiting van de sporthal worden de examens verplaatst naar de school zelf en afgenomen in normale lokalen.

Onderzoek door experts
De gemeente laat de situatie bij de sporthal eerst grondig onderzoeken door experts. Tot die tijd blijft Sporthal De Slagen dicht en worden er geen activiteiten toegestaan. 

