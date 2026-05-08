Man rijdt 's nachts met brommer op A58 bij Etten-Leur en krijgt bekeuring

Agenten moesten in de nacht van donderdag op vrijdag even twee keer knipperen met hun ogen toen zij een man op een brommer op de snelweg zagen rijden. De 56-jarige man uit Breda was onderweg vanuit Roosendaal naar zijn woonplaats. Dat ritje kon hij alleen niet meer over de snelweg voortzetten.

"Hij reed midden in de nacht op zijn brommertje", schrijft de politie Weerijs op Instagram. De man verklaarde aan agenten dat hij onderweg was van Roosendaal naar Breda. "Levensgevaarlijk natuurlijk, want het snelheidsverschil met het overige verkeer is groot."

De man is vervolgens van de snelweg afgehaald en heeft een bekeuring gekregen voor het rijden op de autosnelweg met een voertuig dat niet harder kan en mag dan zestig kilometer per uur. Ook heeft hij een bon gekregen voor het rijden zonder rijbewijs.