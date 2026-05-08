Cabaretdebuut voor Stan (26) na zware tijd: 'Was klaar met het leven'

De droom van Stan van Hoof uit Zijtaart wordt werkelijkheid: optreden voor publiek met zijn eigen cabaretvoorstelling. De plannen voor een eigen show waren er al langer, maar kwamen door een zware depressie op de achtergrond terecht. Hij klom uit het diepe dal en krijgt van cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode een kans. "Dat was heel fijn en geeft vertrouwen."

Het begon allemaal met een voorstelling van Marc-Marie Huijbregts, een aantal jaar geleden. "Toen dacht ik meteen: dit wil ik ook", herinnert Stan zich. "Hij is wel een voorbeeld. Hij is heel interactief en heeft veel sarcasme en zelfspot. Maar er zit ook een boodschap in zijn voorstelling." Jarenlang schreef hij voor zittingsavonden en stond hij op de planken met amateurtoneelverenigingen. Op 6 juni 2023 kwam daar verandering in. "Op het werk vroeg een collega iets aan mij. Ik voelde die hele week al dat ik heel erg moe was." "Ik weet nog dat ik vroeg of ik een maand vrij kon hebben om gewoon te slapen", vertelt hij. Al snel bleek dat hij een burn-out had. "In de tijd dat ik thuis zat, was ik obsessief bezig om maar niet aan vervelende dingen te denken. Ik ging alleen maar fietsen, lopen en poetsen. Heel hard poetsen."

De burn-out ging over in een depressie. "Het had heel erg met mijn zelfbeeld te maken. Ik doe altijd alles voor anderen en vind het moeilijk om 'nee' te zeggen. Als een ander blij is, ben ik dat ook. Maar als je nooit aan jezelf denkt, gaat het uiteindelijk mis. Ik zat bij veel verenigingen, had elke avond vergaderingen en werkte veel."

Hij probeerde van alles om er weer bovenop te komen, maar vlak voor carnaval 2024 brak hij. "Dat was het dieptepunt. Het hoefde gewoon niet meer. Het was op. Je gaat dan ook dingen doen om er niet meer te hoeven zijn. Ik ben toen opgenomen in een GGZ-instelling." Na anderhalve week mocht hij weer naar huis. "Een hond bleek uiteindelijk de oplossing. Ze willen dat je voor iets je bed uit komt. De hond dwingt je om naar buiten te gaan en dingen te doen. Al is een puppy wel de hel op aarde", vertelt hij lachend. "Het is er altijd. Het blaft, moet naar buiten, plast binnen. Dat frustreert enorm, maar het hielp wel om weer ritme in mijn dagen te krijgen."

Stan in de zaal in Nistelrode waar hij over een jaar mag optreden (foto: Tom Berkers).

Inmiddels gaat het een stuk beter met Stan. "De verwachtingen die ik voor mezelf had, waren niet realistisch. Daar ben ik achter gekomen. Ik moet altijd opletten dat het zich niet herhaalt, maar vergeleken met toen gaat het echt fantastisch. Ik doe nu dingen die ík leuk vind." En dus pakte hij zijn droom om met een solovoorstelling op het podium te staan weer op. Hij stuurde een mail naar het theater in Nistelrode, dat hij al kende. "Ik vroeg of ik de zaal kon huren. Niet veel later mocht ik langskomen voor een gesprek."

Al snel kreeg Stan groen licht. "Ze zeiden dat ze me zelfs in de programmering gingen opnemen. Dat was heel fijn en geeft vertrouwen", vertelt hij trots. De eerste show was in twee minuten uitverkocht. Een tweede en derde show werden toegevoegd. "En die zijn ook al helemaal vol. Dat had niemand verwacht." Met zijn voorstelling 'Prima, Stan' wil hij een lach en een traan toveren op de gezichten van zijn publiek. "Het wordt een persoonlijke voorstelling. Ik heb er veel zin, maar vind het ook wel spannend nu de kaartverkoop zo goed is gegaan. Die mensen verwachten nu iets van mij." De drie uitverkochte voorstellingen zijn op 3, 4 en 8 april 2027. Er wordt nog nagedacht over een vierde voorstelling.