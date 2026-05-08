Frontale botsing tussen auto en bedrijfsbus, gewonden naar het ziekenhuis

Vandaag om 10:46 • Aangepast vandaag om 11:12
De voertuigen botsten frontaal op elkaar (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Een auto en een bedrijfsbus zijn vrijdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Rucphenseweg in Rucphen. Beide bestuurders raakten daarbij lichtgewond en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, kwamen op het ongeluk af. De voertuigen raakten flink beschadigd door de botsing.

De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Het wegdek is door een gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt.

De schade aan de auto's is flink (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Er kwamen meerdere hulpdiensten op het ongeluk af (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Copyright © 2026 Omroep Brabant
