Frontale botsing tussen auto en bedrijfsbus, gewonden naar het ziekenhuis

Een auto en een bedrijfsbus zijn vrijdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Rucphenseweg in Rucphen. Beide bestuurders raakten daarbij lichtgewond en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, kwamen op het ongeluk af. De voertuigen raakten flink beschadigd door de botsing.

De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Het wegdek is door een gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt.