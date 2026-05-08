Vrachtwagenchauffeur volgt navigatie en rijdt zich vast op landweg

Vandaag om 13:16 • Aangepast vandaag om 13:30
De chauffeur volgde het navigatiesysteem, maar kwam daardoor in de problemen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een vrachtwagenchauffeur heeft zich vrijdag aan het begin van de middag vastgereden op een landweggetje aan de Kadeweg in Helmond. De chauffeur volgde zijn navigatiesysteem, maar kwam daardoor in de problemen.

De chauffeur werd van een verharde weg naar een onverharde weg gestuurd en reed vervolgens het landweggetje op. Toen hij probeerde achteruit te rijden, kwam hij in de berm vast te zitten.

Het landweggetje ligt aan de rand van een industrieterrein. De man moet wachten op een bergingsbedrijf.

De chauffeur moet wachten op een bergingsbedrijf (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
